قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل». 

وتأتي المباراة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تُذاع مباراة الزمالك وبتروجت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد المباراة.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 22 نقطة، حصدها من خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين. ويأمل الفريق الأبيض في استغلال مباريات اليوم لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة أنه لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام سموحة وإنبي من الجولتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ما يمنحه فرصة حقيقية للتقدم نحو المراكز الأولى.

بتروجت يبحث عن مواصلة التقدم

على الجانب الآخر، يحتل فريق بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات. ويسعى الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم، والاقتراب أكثر من مراكز منتصف الجدول.

أهمية اللقاء للفريقين

تمثل المباراة أهمية خاصة للزمالك في ظل رغبته في العودة بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يتطلع بتروجت لإثبات قدرته على مقارعة الكبار وتحقيق نتيجة تعزز من استقراره الفني والمعنوي خلال مشوار الدوري


 

اخبار الزمالك الزمالك بتروجيت دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي،

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع مسؤول عسكري أوروبي سبل تعزيز التعاون

الريال الإيراني

انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وسط تداعيات الاحتجاجات في البلاد

بالصور

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد