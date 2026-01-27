شوبير: محمد صبحي يحرس مرمى الزمالك غدا أمام بتروجيت

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن حارس مرمي مباراة الزمالك أمام بتروجيت غداً.

محمد صبحي

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" محمد صبحي يحرس مرمى الزمالك غدا أمام بتروجيت".

وكان قد أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من لطفي بوكواسة حكم ساحة، ويعاونه كل من حمزة بوزيت و ياسين ورد بن سلامة مساعدين وحسام بن يحيى حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام التونسي سعيد محمد كردي.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل على ستاد السويس، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.