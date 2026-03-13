تكنولوجيا وسيارات

كلود يضيف رسومات تفاعلية مباشرة داخل الدردشة لتحويل الإجابات المعقدة إلى صور

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن شركة Anthropic أعلنت عن ميزة جديدة في مساعدها الذكي Claude تتيح له إنشاء رسومات ومخططات تفاعلية مباشرة داخل المحادثة، بدلاً من الاكتفاء بالردود النصية التقليدية على الأسئلة المعقدة.

أوضحت المنصة أن الميزة متاحة حاليًا في وضع تجريبي (بيتا) لكل خطط الاستخدام بما فيها الخطة المجانية، وتستهدف جعل الإجابات أكثر وضوحًا عبر تحويلها إلى رسوم بيانية، ومخططات ذهنية، وجداول تفاعلية تُنشأ في اللحظة نفسها أثناء الحوار.

مخططات ذهنية ورسوم بيانية تتحدث مع المحادثة

أوضحت 9to5Google أن Anthropic عرضت في فيديو توضيحي عدة أمثلة للميزة الجديدة، من بينها سؤال يحصل في البداية على إجابة قصيرة في سطر واحد، يتبعها مخطط ذهني كبير يضم فروعًا متعددة ومربعات نصية وصناديق قابلة للطي، تلخص كل جوانب الموضوع في صورة واحدة. 

أشارت المنصة إلى أن مثالًا آخر أظهر ردًا على سؤال حول توزيع الأحمال الهيكلية، حيث أنشأ Claude رسمًا بيانيًا يوضح اتجاهات القوى مع أيقونات سهمية وشرح جانبي، ما يجعل الفكرة الهندسية المعقدة أسهل في الفهم مقارنة بنص طويل فقط.

تحديث مرئي في الوقت الفعلي وتفاعل بالنقر داخل الرسوم

أكدت Anthropic، بحسب 9to5Google، أن الرسومات والمخططات التي ينشئها Claude ليست ثابتة، بل تتحدث في الوقت الفعلي مع تطور الحوار وإضافة أسئلة أو تفاصيل جديدة من جانب المستخدم. 

أوضحت الشركة أن بعض هذه الرسوم ستكون تفاعلية؛ إذ سيتمكن المستخدم من النقر على أجزاء معينة داخل المخطط أو الرسم البياني للحصول على معلومات إضافية تظهر أسفل أو بجوار العنصر الذي تم النقر عليه، بدل التمرير في كتلة نصية طويلة.

أشارت تقارير داعمة إلى أن Claude يعتمد في إنشاء هذه الرسومات على توليد شيفرات HTML وSVG (رسوميات متجهة) في الخلفية، ما يسمح له ببناء مخططات قابلة للتكبير والتصغير والتعديل اللحظي، مع إمكانية تصدير بعض هذه العناصر أو الاستفادة منها لاحقًا في أدوات أخرى مثل Figma أو Canva بحسب ما ذكرته Anthropic.

تمييز بين الرسوم المؤقتة والوثائق الدائمة

أوضحت 9to5Google أن Anthropic حرصت على التفرقة بين هذه الرسوم التفاعلية الجديدة وبين خاصية Artifacts التي قدمتها سابقًا. 

أشارت الشركة إلى أن الرسوم الجديدة تعد جزءًا من سياق المحادثة وتبقى "مؤقتة" يمكن أن تتغير أو تختفي مع استمرار الحوار وتعديل السؤال، بينما تُستخدم Artifacts لإنشاء مستندات أو ملفات ثابتة يقصد بها الحفظ والمشاركة خارج سياق الدردشة، مثل كود برمجي أو مستند منسّق.

توافر الميزة على الويب وسطح المكتب 

أكدت 9to5Google أن ميزة الرسوم التفاعلية في Claude متاحة حاليًا عبر واجهة الويب والتطبيق المكتبي للمساعد، بينما لم يذكر إعلان Anthropic دعمًا فوريًا لتطبيقات الهواتف. 

أوضحت الشركة أن الميزة ما زالت في مرحلة تجريبية وقد تشهد تغييرات في الشكل والأداء خلال الفترة المقبلة، مع سعيها إلى تحسين دقة تمثيل البيانات بصريًا وتقليل الأخطاء قبل تعميم التجربة على نطاق أوسع أو ربطها بواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمطورين.

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

عرض عربي ضخم لـ معتمد جمال.. هل يرحل عن الزمالك؟

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

هل الاطمئنان على الأهل بالتليفون من صلة الرحم؟.. إمام السيدة زينب يرد

خالد الجندي: أرجّح أن سيدنا لقمان كان نبيا غير مرسل .. فيديو

قبل ما تعلق أو تعمل شير.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف آداب السوشيال ميديا

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

