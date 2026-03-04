من نزاع عسكري للقمة.. كيف قفز Claude إلى عرش تطبيقات الآيفون فجأة؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبري فواز يواصل تألقه في بودكاست «إيه بقى؟!» بحلقة جديدة عن الإنشاد الديني
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
تكنولوجيا وسيارات

كيف قفز Claude إلى عرش تطبيقات الآيفون فجأة؟
شيماء عبد المنعم

شهد نموذج الذكاء الاصطناعي كلود Claude، قفزة لافتة في شعبيته عقب إدراجه الأسبوع الماضي على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق باستخداماته.


نموذج كلود من أنثروبيك يحصل على زيادة في شعبيته بعد نزاع عسكري أمريكي

فقد تصدر تطبيق Claude قائمة أكثر التطبيقات المجانية تحميلا على متجر “آبل” في الولايات المتحدة يوم السبت، متجاوزا تطبيق OpenAI الشهير ChatGPT، وذلك بعد يوم واحد فقط من تكليف البنتاغون لشركة OpenAI بتزويد شبكاته العسكرية المصنفة بأنظمة ذكاء اصطناعي. 

وفي المملكة المتحدة، صعد Claude في تصنيفات متجر آيفون لكنه لم يتمكن من إزاحة ChatGPT عن الصدارة، كما تقدم بسرعة في متاجر أندرويد في الولايات المتحدة وبريطانيا، غير أن ChatGPT حافظ على المركز الأول، وفقا لبيانات شركة Sensor Tower.

وشهدت تطبيقات شركة أنثروبيك، المطورة لـClaude، انقطاعات صباح الاثنين، في ظل ما وصفته الشركة بـ"طلب غير مسبوق" خلال الأسبوع الماضي. 

وأبلغ أكثر من 1400 مستخدم عن أعطال قرابة الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب منصة Downdetector المختصة برصد الأعطال التقنية، قبل أن تعلن الشركة عند الساعة 11 صباحا عن معالجة الخلل وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

Claude

ورغم تصاعد الخلاف مع البنتاغون، سجلت الشركة نموا قياسيا في نشاطها، وجاء في بيان رسمي: “كل يوم من الأسبوع الماضي كان رقما قياسيا جديدا في عدد الاشتراكات في Claude”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد وصف أنثروبيك بأنها “مخاطر على سلسلة التوريد”، عقب تمسك رئيسها التنفيذي داريو أموداي برفض استخدام تقنيات شركته في أنظمة المراقبة الشاملة أو الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.

وأكد أموداي أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية ليست موثوقة بما يكفي لاستخدامها في مثل هذه الأنظمة، معتبرا أن المراقبة الجماعية تنتهك الحقوق الدستورية. 

كما طعن في صلاحية الحكومة الفدرالية لتصنيف شركته كمخاطر على سلسلة التوريد، مؤكدا لعملائه ومقاولي البنتاغون أن استخدامهم للتقنية لم يتأثر.

Claude

من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة بتجاوز حدودها، وكتب على منصته “تروث سوشيال” أن “اليساريين المتطرفين في أنثروبيك ارتكبوا خطأ كارثيا بمحاولة لي ذراع البنتاغون وفرض شروط الخدمة الخاصة بهم بدلاً من الالتزام بالدستور”، وفي أعقاب ذلك، منحت الإدارة الأمريكية العقد لشركة OpenAI.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، يوم الجمعة، إبرام اتفاق مع الحكومة الفدرالية بعد ساعات من تعثر المفاوضات بين البنتاغون وأنثروبيك. 

وأكد أن الجيش لن يستخدم ChatGPT في أنظمة القتل الذاتي أو برامج المراقبة الجماعية، غير أن هذه التأكيدات قوبلت بتشكيك من خبراء في الذكاء الاصطناعي ومحامين وعاملين في قطاع التكنولوجيا، تساءلوا عن أسباب إنهاء الشراكة مع أنثروبيك ثم إبرام اتفاق مع OpenAI يتضمن الضوابط نفسها التي كانت محل انتقاد.

كما أعلن بعض مستخدمي ChatGPT، ومن بينهم المغنية الأمريكية كاتي بيري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقالهم إلى Claude، داعين الآخرين إلى إلغاء اشتراكاتهم.

وكانت أنثروبيك قد استهلت العام بقوة، إذ ارتفع عدد المستخدمين النشطين المجانيين بأكثر من 60%، فيما تضاعف عدد الاشتراكات اليومية أربع مرات، وفقا لبيانات الشركة، كما زاد عدد المشتركين في الخطط المدفوعة بأكثر من الضعف.

ولتسهيل انتقال المستخدمين، أتاحت الشركة ميزة “الذاكرة” ضمن جميع خططها المدفوعة، ما يسمح بنقل السياق بسهولة. 

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني: “بنسخ ولصق واحد، يحدّث Claude ذاكرته ويكمل من حيث توقفت، يمكنه استيراد ما يهمك، لتبدو محادثتك الأولى وكأنها المئة”، كما توفر دليلا إرشاديا يتضمن صيغة جاهزة لمساعدة الراغبين في الانتقال من مزودين آخرين إلى Claude.

