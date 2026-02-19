أنثروبيك تطلق Claude Sonnet 4.6 الجديد.. خطوة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق Claude Sonnet 4.6، وهو ثاني نموذج ذكاء اصطناعي رئيسي تطلقه الشركة خلال أقل من أسبوعين.

وقالت الشركة الناشئة إن Claude Sonnet 4.6 يمتاز بقدرات أفضل على استخدام الحواسيب، البرمجة، التصميم، إتمام مهام العمل المعرفي، ومعالجة كميات كبيرة من البيانات.

وسيصبح هذا النموذج الافتراضي لمستخدمي الخدمة المجانية والمشتركين في النسخة المدفوعة Pro داخل روبوت الدردشة Claude وأداة الإنتاجية Claude Cowork.

سباق محتدم في عالم الذكاء الاصطناعي

تقع أنثروبيك في قلب منافسة شرسة مع شركات مثل OpenAI وجوجل، ويعد إطلاق Claude Sonnet 4.6 أحدث دليل على سرعة التطوير المطلوبة لمواكبة صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أطلقت قبل 12 يوما نموذجا آخر باسم Claude Opus 4.6.

ووفقا لمدونة أنثروبيك، فإن أداء Sonnet 4.6 يتيح إنجاز مهام مكتبية واقعية وقيمة اقتصاديا كانت تتطلب سابقا نموذج Opus الأكبر، ما يجعل Sonnet 4.6 متاحا الآن لمزيد من المستخدمين بنفس الكفاءة.

تأثير التطورات على السوق

ساهمت التقدمات الأخيرة في أنثروبيك في تسريع موجة بيع واسعة لأسهم شركات البرمجيات في الأشهر الماضية، حيث أصبح المستثمرون قلقين من تأثير الذكاء الاصطناعي على تلك الشركات.

وأوضحت الشركة أن النموذج أصبح أكثر اتساقا مع تعليمات البرمجة، وقادرا على تنفيذ المهام البرمجية بدقة أعلى.

جدير بالذكر أن شركة أنثروبيك تأسست في 2021 على يد مجموعة من الباحثين والمديرين السابقين في OpenAI، وتشتهر بتطوير عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي Claude.

وتطلق الشركة أرقاما جديدة على النماذج مع كل جيل، حيث يعرف النموذج الأكبر باسم Opus، النموذج متوسط الحجم باسم Sonnet، والصغير باسم Haiku.

وفي 15 فبراير، أعلنت الشركة إغلاق جولة تمويل بقيمة 30 مليار دولار بتقييم بعد التمويل وصل إلى 380 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمتها في سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، تجري OpenAI مفاوضات لجولة تمويل قد تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار وفقا لتقارير CNBC السابقة.