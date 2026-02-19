بورفؤاد.. استمرار العمل لرفع تجمعات مياه البحر المتوسط على مدار الساعة

أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، أن فرق العمل بالمدينة تواصل جهودها على مدار الساعة دون انقطاع لرفع تجمعات مياه البحر المتوسط من شوارع المدينة الناتجة عن حدوث حالة استثنائية بالطقس وارتفاع الامواج وخروجها للشوارع والميادين،

تنفيذًا لتوجيهات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه فور حدوثها، وضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة طوارئ واضحة تعتمد على الانتشار المكثف للمعدات وسيارات الشفط في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور الحيوية، فضلاً عن تشغيل محطات رفع مياه الصرف الصحي بالطاقة القصوى لاستقبال كميات المياه المتراكمة، مع متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بهنساوي : محطات رفع مياه الصرف تعمل بالطاقة القصوى لاستيعاب المياه المتراكمة

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على ضرورة الالتزام الكامل بعدم مغادرة أي معدات لمواقع العمل إلا بعد التأكد من إزالة تجمعات المياه تمامًا وإعادة الشوارع إلى حالتها الطبيعية، مؤكدًا أن أي تقصير أو تأخير في الاستجابة للبلاغات سيتم التعامل معه بكل حسم، حفاظًا على مصالح المواطنين وسلامتهم.

واختتم رئيس مدينة بورفؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن المدينة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد دائم، وأن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة لمواجهة أي تطورات في حالة الطقس، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وعدم تأثر الخدمات أو الحركة المرورية داخل نطاق مدينة بورفؤاد.