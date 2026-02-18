قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يقرر صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد النادي المصري| تفاصيل

محافظ بورسعيد يقرر صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد النادي المصري| تفاصيل
محافظ بورسعيد يقرر صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد النادي المصري| تفاصيل
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وبحث آليات تسريع معدلات العمل به

محافظ بورسعيد يقرر صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد النادي المصري| تفاصيل 

وخلال اجتماع موسع عُقد داخل الاستاد، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مستجدات التنفيذ من المهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي مديري المشروع، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، ووصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى نحو 80%، إلى جانب استعراض المخطط الهندسي الكامل ومكونات المشروع المختلفة

وتابع محافظ بورسعيد معدلات العمل بالاستاد مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن

وقرر محافظ بورسعيد صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل بالمشروع، وذلك لسرعة استئناف التنفيذ بعد فترة التوقف السابقة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تطلعات جماهير النادي المصري

وفي السياق ذاته، أجري  المحافظ اتصالًا هاتفيًا عاجلًا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل  الشركة المنفذة للمشروع حيث تم الاتفاق على استئناف العمل بكثافة مع بداية الأسبوع المقبل، مع زيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع لضمان سرعة الانتهاء من المشروع بما يليق بتاريخ وعراقة النادي المصري وجماهيره

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النادى المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل أسوان لوجهة سياحية عالمية.. ولا تهاون مع المقصرين ورفع الإشغالات بشكل فورى

جانب من اللقاء

وفود من نادى القضاة والجامعة يهنئون لاشين بمسئولية محافظة أسوان

حملات مكثفة في المنوفية

ضبط 149 قطعة ألعاب نارية شديدة الخطورة بسرس الليان وتحرير 7 محاضر نقص وزن بقرى شبين الكوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد