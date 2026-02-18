محافظ بورسعيد يقرر صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد النادي المصري| تفاصيل 

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وبحث آليات تسريع معدلات العمل به

وخلال اجتماع موسع عُقد داخل الاستاد، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مستجدات التنفيذ من المهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي مديري المشروع، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، ووصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى نحو 80%، إلى جانب استعراض المخطط الهندسي الكامل ومكونات المشروع المختلفة

وتابع محافظ بورسعيد معدلات العمل بالاستاد مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن

وقرر محافظ بورسعيد صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل بالمشروع، وذلك لسرعة استئناف التنفيذ بعد فترة التوقف السابقة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تطلعات جماهير النادي المصري

وفي السياق ذاته، أجري المحافظ اتصالًا هاتفيًا عاجلًا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الشركة المنفذة للمشروع حيث تم الاتفاق على استئناف العمل بكثافة مع بداية الأسبوع المقبل، مع زيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع لضمان سرعة الانتهاء من المشروع بما يليق بتاريخ وعراقة النادي المصري وجماهيره