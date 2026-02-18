محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع الاستثماري 66 عمارة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من مشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف النهائي لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وخلال جولته بموقع المشروع الاستثماري (66 عمارة)، والذي يضم نحو 1000 وحدة سكنية مخصصة لمستحقي المشروع التعاوني، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع الاستثماري 66 عمارة في موعد أقصاه 30 مارس المقبل، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، والانتهاء من جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

كما تفقد محافظ بورسعيد، المشروع الاستثماري (53 عمارة)، واطلع على موقف توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، مشددًا على سرعة استكمال كافة المرافق والخدمات مع تكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مشروعات الإسكان تمثل أولوية قصوى، في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الجاري تنفيذها.