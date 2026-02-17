قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
محافظات

محافظ بورسعيد يصل ديوان المحافظة ويؤكد: مكتبي مفتوح للجميع

محمد الغزاوى

وصل اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد الجديد الى مقر ديوان عام المحافظة منذ قليل لاستلام قيادة المحافظة بعد ثقة القيادة السياسية و حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس 

وفور وصوله ديوان عام محافظة بورسعيد، أكد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن مكتبه سيكون مفتوحًا أمام الجميع، وأنه يضع في مقدمة أولوياته التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في إطار القانون مشددًا على أن هدفه الأساسي هو خدمة محافظة بورسعيد وأبنائها، والوصول للمواطنين في منازلهم  وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

حيث كان في استقبال سيادته بمقر الديوان العام الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة

الذين رحبوا بالمحافظ متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة وذلك عقب صدور قرار القيادة السياسية بتكليفه محافظًا لبورسعيد، وأدائه اليمين الدستورية أمس

وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا اعتزازه بتولي مسؤولية العمل بمحافظة بورسعيد، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة جهود التنمية والبناء، والتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يحقق تطلعات أبناء بورسعيد في مختلف القطاعات

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد اللواء ابراهيم ابوليمون

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

الاتحاد الأوروبي

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدفعون إلى تعزيز اليورو على الصعيد العالمي

أوكرانيا

رئيس وفد أوكرانيا المفاوض: مهمتنا البحث عن قرارات تقربنا من سلام دائم

أرشيفية

رئيس البورصة المصرية: المنصة الإلكترونية تضمن شفافية تداول الأذون والسندات

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

