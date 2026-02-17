محافظ بورسعيد يصل ديوان المحافظة ويؤكد: مكتبي مفتوح للجميع

وصل اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد الجديد الى مقر ديوان عام المحافظة منذ قليل لاستلام قيادة المحافظة بعد ثقة القيادة السياسية و حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس

وفور وصوله ديوان عام محافظة بورسعيد، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن مكتبه سيكون مفتوحًا أمام الجميع، وأنه يضع في مقدمة أولوياته التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في إطار القانون مشددًا على أن هدفه الأساسي هو خدمة محافظة بورسعيد وأبنائها، والوصول للمواطنين في منازلهم وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

حيث كان في استقبال سيادته بمقر الديوان العام الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة

الذين رحبوا بالمحافظ متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة وذلك عقب صدور قرار القيادة السياسية بتكليفه محافظًا لبورسعيد، وأدائه اليمين الدستورية أمس

وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا اعتزازه بتولي مسؤولية العمل بمحافظة بورسعيد، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة جهود التنمية والبناء، والتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يحقق تطلعات أبناء بورسعيد في مختلف القطاعات