قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

8 سنوات بالمنصب.. تجديد الثقة فى الدكتور عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان
محمد الغزاوى

حصل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد على ثقة القيادة السياسية بتجديد الثقة فيه كـ نائب لمحافظ بورسعيد للعام الثامن على التوالي.

ويمتلك عمرو عثمان  الخبرات التي تؤهله المنصب فضلا عن تراكمها خلال الفترة الماضية، بخلاف مؤهلاته العلمية وإمكاناته الشخصية والدراسات التي حصل عليها ومشواره في العمل العام.

خبرات علمية رفيعة
مؤخرا 

حصل الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن الرسالة المقدمة عن دور التخطيط الإستراتيجي في دعم المشروعات القومية بهدف تحقيق الاستدامة المالية للدولة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠- دراسة تطبيقية على قطاع البترول المصري.

خبرات مهنية بقطاع البترول 

عمل المهندس عمرو عثمان، كمهندس بالإدارة العامة للمشروعات بشركة إنبي للبترول، وهو متزوج، وحصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية بتقدير عام جيد عام 2007، وماجستير إدارة العمل بتقدير عام امتياز عام 2019، ولديه 11 سنة من الخبرة في قطاع البترول في مجال صناعة وانشاء محطات تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وصناعات الغاز.

مشاركات ميدانية مثمرة

وشارك الدكتور عمرو عثمان فى العديد من الدورات التدريبية ومنها: برنامج القيادات الشابة والمتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، دورة مدير المشروع المحترف، دورة حل المشاكل واتخاذ القرار، دورة إدارة الوقت، دورة مهارات القيادة، دورة مهارات إدارة الاجتماعات.

وشارك في الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي (حملة تحيا مصر) في الدورتين الأولى والثانية من انتخابات الرئاسة عامي 2014، و2018، وشارك في منتدى شباب العالم، ومؤتمر الشباب

محافظة بورسعيد تهنئ الدكتور عمرو عثمان بمناسبة تجديد الثقة

وتقدمت محافظة بورسعيد على صفحتها الرسمية بخالص التهنئة إلى الدكتور عمرو عثمان، بمناسبة تجديد الثقة لسيادته وتعيينه نائبًا لمحافظ بورسعيد، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله

واكدت محافظة بورسعيد اعتزازها بهذه الثقة المستحقة، وثقتها في استمرار عطائه وجهوده المخلصة لخدمة أبناء المحافظة، واستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة العمل التنفيذي بالمحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد نائب محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد