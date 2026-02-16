8 سنوات بالمنصب.. تجديد الثقة فى الدكتور عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد

حصل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد على ثقة القيادة السياسية بتجديد الثقة فيه كـ نائب لمحافظ بورسعيد للعام الثامن على التوالي.

ويمتلك عمرو عثمان الخبرات التي تؤهله المنصب فضلا عن تراكمها خلال الفترة الماضية، بخلاف مؤهلاته العلمية وإمكاناته الشخصية والدراسات التي حصل عليها ومشواره في العمل العام.

خبرات علمية رفيعة

مؤخرا

حصل الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن الرسالة المقدمة عن دور التخطيط الإستراتيجي في دعم المشروعات القومية بهدف تحقيق الاستدامة المالية للدولة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠- دراسة تطبيقية على قطاع البترول المصري.

خبرات مهنية بقطاع البترول

عمل المهندس عمرو عثمان، كمهندس بالإدارة العامة للمشروعات بشركة إنبي للبترول، وهو متزوج، وحصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية بتقدير عام جيد عام 2007، وماجستير إدارة العمل بتقدير عام امتياز عام 2019، ولديه 11 سنة من الخبرة في قطاع البترول في مجال صناعة وانشاء محطات تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وصناعات الغاز.

مشاركات ميدانية مثمرة

وشارك الدكتور عمرو عثمان فى العديد من الدورات التدريبية ومنها: برنامج القيادات الشابة والمتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، دورة مدير المشروع المحترف، دورة حل المشاكل واتخاذ القرار، دورة إدارة الوقت، دورة مهارات القيادة، دورة مهارات إدارة الاجتماعات.

وشارك في الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي (حملة تحيا مصر) في الدورتين الأولى والثانية من انتخابات الرئاسة عامي 2014، و2018، وشارك في منتدى شباب العالم، ومؤتمر الشباب

محافظة بورسعيد تهنئ الدكتور عمرو عثمان بمناسبة تجديد الثقة

وتقدمت محافظة بورسعيد على صفحتها الرسمية بخالص التهنئة إلى الدكتور عمرو عثمان، بمناسبة تجديد الثقة لسيادته وتعيينه نائبًا لمحافظ بورسعيد، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله

واكدت محافظة بورسعيد اعتزازها بهذه الثقة المستحقة، وثقتها في استمرار عطائه وجهوده المخلصة لخدمة أبناء المحافظة، واستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة العمل التنفيذي بالمحافظة.