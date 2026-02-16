قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق
شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية
3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال
قدم يسرى فتاكة تصنع التاريخ.. محمد صلاح يقتحم قائمة الكبار الأكثر تسجيلا للأهداف
وصل للكنز فى الجبل .. ضبط عامل بأسيوط يحوز 509 قطع أثرية | صور
وزير الصناعة ونيسان يرسخان مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وإفريقيا هدفًا للتصدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. أصحاب كئوس الأفضل في بطولة بورسعيد الشتوية للزعانف 2026

بالأسماء .. أصحاب كئوس الافضل في بطولة بورسعيد الشتوية للزعانف 2026
بالأسماء .. أصحاب كئوس الافضل في بطولة بورسعيد الشتوية للزعانف 2026
محمد الغزاوى

شهدت بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف 2026 والتي نظمتها منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص و حملت إسم الشهيد يوسف عبد الملك ، حصول نادي التوكيلات الملاحية على درع الترتيب العام والمركز الأول للبطولة .


وشهدت البطولة التي شارك فيها 1350 لاعب ولاعبة مثلوا 36 نادي و مؤسسة رياضية ، تألق جميع اللاعبين وقد غاب عن البطولة كل مصادر الإحتفال وأي موسيقى خاصة والمنافسات نظرا لحالة الحداد على الشهيد إبن بورسعيد يوسف عبد الملك.


وشهدت البطولة النتائج الأتية :

مرحلة 11 سنة ..

اللاعبة جوري محمد كمال ( نادي بورسعيد ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 196 نقطة

بالأسماء .. أصحاب كئوس الافضل في بطولة بورسعيد الشتوية للزعانف 2026

اللاعب عمر محمد حسن ( النادي المصري ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 188 نقطة .


وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة : 
- نادي هيئة قناة السويس ( المركز الاول) بعدد نقاط 972 
- نادي بورسعيد ( المركز الثاني) بعدد نقاط 710,5 
- النادي المصري ( المركز الثالث) بعدد نقاط 679,5 .


مرحلة 12 سنة ..

اللاعبة روشان محمد حسن ( نادي الفنار ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 196 نقطة

اللاعب يوسف محمد محسن ( نادي بورفؤاد) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 196 نقطة .

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :


- النادي المصري ( المركز الاول) بعدد نقاط 770,5 
- نادي الفنار ( المركز الثاني) بعدد نقاط 738 
- نادي التوكيلات ( المركز الثالث) بعدد نقاط 693,5


مرحلة 13 سنة ..

اللاعبة عائشة محمد أحمد ( النادي المصري ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 200 نقطة

اللاعب زين أحمد حسن ( النادي المصري حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 189 مناصفة مع اللاعب مالك تامر ( نادي التمساح ) .

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي التوكيلات ( المركز الأول ) بعدد نقاط 1497

- نادي التمساح ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1362,50

- نادي الفنار ( المركز الثالث) بعدد نقاط 1049,50


مرحلة 15 سنة ..

اللاعبة جودي محمد مصطفى ( نادي التمساح ) حصلت على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 242 نقطة

اللاعبة مروان حسن امين ( نادي التمساح ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 238  نقطة


وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :  

- نادي التمساح ( المركز الاول) بعدد نقاط 2120 
- نادي التوكيلات ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1988 
- نادي بورفؤاد ( المركز الثالث) بعدد نقاط 970

مرحلة 17 سنة ..

اللاعبة فريدة شريف متولي ( نادي غزل بورسعيد) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 238 نقطة مناصفة مع اللاعبة أيسل أحمد منصور ( نادي التوكيلات الملاحية) .


اللاعب مروان نعيم ( نادي التمساح ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي بورفؤاد ( المركز الاول) بعدد نقاط 2068 
- نادي التوكيلات ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1943 
- نادي التمساح ( المركز الثالث) بعدد نقاط 1280


مرحلة 19 سنة ..

اللاعبة جنى السيد عبد الحميد ( نادي صيد المنصورة) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 250 نقطة .

اللاعب محمود محمد البلاسي ( نادي بورفؤاد) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة .

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي بورفؤاد ( المركز الاول) بعدد نقاط 1185 
- نادي إستاد المنصورة ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1093 
- نادي التوكيلات ( المركز الثالث) بعدد نقاط 801 .

مرحلة العمومي ..

اللاعبة ريناد حسام عبد الرحمن ( نادي التمساح) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 238 نقطة

اللاعب عمار أحمد عبد العزيز ( نادي الصيد ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة .


وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي جامعة المنصورة ( المركز الاول) بعدد نقاط 2254 .

- نادي أجيال ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1540 .
- نادي بورفؤاد ( المركز الثالث) بعدد نقاط 883 
-

بورسعيد بطولة بورسعيد الشتوية منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الزمالك

تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادا لرمضان

الفدية

هل يجوز إخراج فدية الصيام دفعة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد