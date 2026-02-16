بالأسماء.. أصحاب كئوس الأفضل في بطولة بورسعيد الشتوية للزعانف 2026

شهدت بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف 2026 والتي نظمتها منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص و حملت إسم الشهيد يوسف عبد الملك ، حصول نادي التوكيلات الملاحية على درع الترتيب العام والمركز الأول للبطولة .



وشهدت البطولة التي شارك فيها 1350 لاعب ولاعبة مثلوا 36 نادي و مؤسسة رياضية ، تألق جميع اللاعبين وقد غاب عن البطولة كل مصادر الإحتفال وأي موسيقى خاصة والمنافسات نظرا لحالة الحداد على الشهيد إبن بورسعيد يوسف عبد الملك.



وشهدت البطولة النتائج الأتية :

مرحلة 11 سنة ..

اللاعبة جوري محمد كمال ( نادي بورسعيد ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 196 نقطة

اللاعب عمر محمد حسن ( النادي المصري ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 188 نقطة .



وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي هيئة قناة السويس ( المركز الاول) بعدد نقاط 972

- نادي بورسعيد ( المركز الثاني) بعدد نقاط 710,5

- النادي المصري ( المركز الثالث) بعدد نقاط 679,5 .



مرحلة 12 سنة ..

اللاعبة روشان محمد حسن ( نادي الفنار ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 196 نقطة

اللاعب يوسف محمد محسن ( نادي بورفؤاد) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 196 نقطة .

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :



- النادي المصري ( المركز الاول) بعدد نقاط 770,5

- نادي الفنار ( المركز الثاني) بعدد نقاط 738

- نادي التوكيلات ( المركز الثالث) بعدد نقاط 693,5



مرحلة 13 سنة ..

اللاعبة عائشة محمد أحمد ( النادي المصري ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 200 نقطة

اللاعب زين أحمد حسن ( النادي المصري حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 189 مناصفة مع اللاعب مالك تامر ( نادي التمساح ) .

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي التوكيلات ( المركز الأول ) بعدد نقاط 1497

- نادي التمساح ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1362,50

- نادي الفنار ( المركز الثالث) بعدد نقاط 1049,50



مرحلة 15 سنة ..

اللاعبة جودي محمد مصطفى ( نادي التمساح ) حصلت على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 242 نقطة

اللاعبة مروان حسن امين ( نادي التمساح ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 238 نقطة



وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي التمساح ( المركز الاول) بعدد نقاط 2120

- نادي التوكيلات ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1988

- نادي بورفؤاد ( المركز الثالث) بعدد نقاط 970

مرحلة 17 سنة ..

اللاعبة فريدة شريف متولي ( نادي غزل بورسعيد) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 238 نقطة مناصفة مع اللاعبة أيسل أحمد منصور ( نادي التوكيلات الملاحية) .



اللاعب مروان نعيم ( نادي التمساح ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي بورفؤاد ( المركز الاول) بعدد نقاط 2068

- نادي التوكيلات ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1943

- نادي التمساح ( المركز الثالث) بعدد نقاط 1280



مرحلة 19 سنة ..

اللاعبة جنى السيد عبد الحميد ( نادي صيد المنصورة) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 250 نقطة .

اللاعب محمود محمد البلاسي ( نادي بورفؤاد) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة .

وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي بورفؤاد ( المركز الاول) بعدد نقاط 1185

- نادي إستاد المنصورة ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1093

- نادي التوكيلات ( المركز الثالث) بعدد نقاط 801 .

مرحلة العمومي ..

اللاعبة ريناد حسام عبد الرحمن ( نادي التمساح) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 238 نقطة

اللاعب عمار أحمد عبد العزيز ( نادي الصيد ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة .



وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :

- نادي جامعة المنصورة ( المركز الاول) بعدد نقاط 2254 .

- نادي أجيال ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1540 .

- نادي بورفؤاد ( المركز الثالث) بعدد نقاط 883

