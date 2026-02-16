بالأسماء.. أصحاب كئوس الأفضل في بطولة بورسعيد الشتوية للزعانف 2026

شهدت بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف 2026 والتي نظمتها منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص و حملت إسم الشهيد يوسف عبد الملك ، حصول نادي التوكيلات الملاحية على درع الترتيب العام والمركز الأول للبطولة .
وشهدت البطولة التي شارك فيها 1350 لاعب ولاعبة مثلوا 36 نادي و مؤسسة رياضية ، تألق جميع اللاعبين وقد غاب عن البطولة كل مصادر الإحتفال وأي موسيقى خاصة والمنافسات نظرا لحالة الحداد على الشهيد إبن بورسعيد يوسف عبد الملك.
وشهدت البطولة النتائج الأتية :
مرحلة 11 سنة ..
اللاعبة جوري محمد كمال ( نادي بورسعيد ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 196 نقطة
بالأسماء .. أصحاب كئوس الافضل في بطولة بورسعيد الشتوية للزعانف 2026
اللاعب عمر محمد حسن ( النادي المصري ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 188 نقطة .
وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :
- نادي هيئة قناة السويس ( المركز الاول) بعدد نقاط 972
- نادي بورسعيد ( المركز الثاني) بعدد نقاط 710,5
- النادي المصري ( المركز الثالث) بعدد نقاط 679,5 .
مرحلة 12 سنة ..
اللاعبة روشان محمد حسن ( نادي الفنار ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 196 نقطة
اللاعب يوسف محمد محسن ( نادي بورفؤاد) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 196 نقطة .
وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :
- النادي المصري ( المركز الاول) بعدد نقاط 770,5
- نادي الفنار ( المركز الثاني) بعدد نقاط 738
- نادي التوكيلات ( المركز الثالث) بعدد نقاط 693,5
مرحلة 13 سنة ..
اللاعبة عائشة محمد أحمد ( النادي المصري ) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 200 نقطة
اللاعب زين أحمد حسن ( النادي المصري حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 189 مناصفة مع اللاعب مالك تامر ( نادي التمساح ) .
وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :
- نادي التوكيلات ( المركز الأول ) بعدد نقاط 1497
- نادي التمساح ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1362,50
- نادي الفنار ( المركز الثالث) بعدد نقاط 1049,50
مرحلة 15 سنة ..
اللاعبة جودي محمد مصطفى ( نادي التمساح ) حصلت على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 242 نقطة
اللاعبة مروان حسن امين ( نادي التمساح ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 238 نقطة
وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :
- نادي التمساح ( المركز الاول) بعدد نقاط 2120
- نادي التوكيلات ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1988
- نادي بورفؤاد ( المركز الثالث) بعدد نقاط 970
مرحلة 17 سنة ..
اللاعبة فريدة شريف متولي ( نادي غزل بورسعيد) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 238 نقطة مناصفة مع اللاعبة أيسل أحمد منصور ( نادي التوكيلات الملاحية) .
اللاعب مروان نعيم ( نادي التمساح ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة
وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :
- نادي بورفؤاد ( المركز الاول) بعدد نقاط 2068
- نادي التوكيلات ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1943
- نادي التمساح ( المركز الثالث) بعدد نقاط 1280
مرحلة 19 سنة ..
اللاعبة جنى السيد عبد الحميد ( نادي صيد المنصورة) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 250 نقطة .
اللاعب محمود محمد البلاسي ( نادي بورفؤاد) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة .
وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :
- نادي بورفؤاد ( المركز الاول) بعدد نقاط 1185
- نادي إستاد المنصورة ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1093
- نادي التوكيلات ( المركز الثالث) بعدد نقاط 801 .
مرحلة العمومي ..
اللاعبة ريناد حسام عبد الرحمن ( نادي التمساح) حصلت على كأس أحسن سباحة بعدد نقاط 238 نقطة
اللاعب عمار أحمد عبد العزيز ( نادي الصيد ) حصل على كأس أحسن سباح بعدد نقاط 250 نقطة .
وحصل في الترتيب العام لهذه المرحلة :
- نادي جامعة المنصورة ( المركز الاول) بعدد نقاط 2254 .
- نادي أجيال ( المركز الثاني) بعدد نقاط 1540 .
- نادي بورفؤاد ( المركز الثالث) بعدد نقاط 883
