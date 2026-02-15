ناقش محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم آليات تنفيذ سلسلة مبادرات، تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك، خلال الاجتماع الذي استهدف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والطاقم المعاون له من أعضاء الإدارة، ومدير إدارة التوجيه الفني، ومدير إدارة التعليم الإعدادي.

وتناول الاجتماع سبل تنفيذ مبادرات ومسابقات متنوعة، بالتعاون بين الإدارات المستهدفة، بما يعكس ما يحمله شهر رمضان من قيم وروحانيات، وغرسها في وجدان ووعي الطلاب، وتعميمها على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ سلسلة مبادرات خلال شهر رمضان المبارك

ووجّه وكيل الوزارة بتعزيز التواصل بين الإدارات المعنية، للخروج بأفكار إبداعية للمبادرات، لافتا إلى تقديم محتوى تربويا هادفا وجاذبا للطلاب مؤكدًا على التكامل والعمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرات والأنشطة تعزز ارتباط الطالب بالمدرسة، وتسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للمجتمع المدرسي الصغير والعمل الجماعي لدى الطلاب، مما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية.