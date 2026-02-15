للمرة الثالثة.. حملة مكبرة بمناخ بورسعيد على معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6 |شاهد

شنت الاجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة بناء على توجيهات شيماء العزبي، رئيسة الحي و تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

استهدفت الحملة للمرة الثالثة بؤر الفرزة والنباشين بمنطقة C6، حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

مصادرة 4 أجولة فرزة وتشميع محال مخالفة للترخيص ورصد تعديات على أراضي الدولة

وأسفرت الحملة عن مصادرة 4 أجولة فرزة، وتشميع عدد من المحال والمخازن المخالفة، ورصد تعديات على أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمشاركة الإدارات المعنية بالحي.

وأكدت رئيسة مناخ بورسعيد استمرار الحملات المفاجئة وعدم التهاون مع أي مخالفة، في إطار تعزيز الانضباط وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي حي المناخ.