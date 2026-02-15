رئيس زهور بورسعيد يشن حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع|صور

تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أعمال الحملة المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي لإزالة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق ، بمنطقة التعاونيات وشوارع 23 ديسمبر و عبد الحليم محمود والمناخلي ،وتمت إزالة جميع المخالفات ومصادرة المخالفات.

بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة اعادة الانضباط الى الشوارع الرئيسية والفرعية وازالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع ، ومصادرتها .

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

اللواء أيمن صبحي: إزالة فورية للاشغالات والمخالفات

ومن جانبه أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.