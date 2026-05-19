مش مجرد تسلية .. معلومات مهمة يجب معرفتها قبل تربية الكلاب والقطط

أكدت الدكتورة آلاء الشيخ، المتخصصة في طب وجراحة الحيوانات الأليفة، أن تربية الكلاب والقطط أصبحت خلال الفترة الأخيرة “تريند” لدى كثير من الأسر، لكنها تحتاج إلى قدر كبير من الوعي والاستعداد النفسي والمادي قبل اتخاذ قرار اقتناء حيوان أليف داخل المنزل.

وقالت “الشيخ” خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامي شريف بديع، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فكرة تربية الحيوانات الأليفة لا يجب أن ترتبط بالمشاعر اللحظية أو التسلية المؤقتة، موضحة أن الخطوة الأولى قبل شراء أو تبني أي حيوان هي البحث الجيد عن نوعه واحتياجاته وطبيعته السلوكية، ومدى توافقه مع نمط حياة الأسرة اليومية.

وأضافت أن اختيار الحيوان الأليف يجب أن يعتمد على قدرة صاحبه على توفير الرعاية الكاملة له، سواء من حيث الوقت أو الاهتمام أو البيئة المناسبة، مؤكدة أن بعض الأشخاص يقبلون على التربية دون إدراك حجم المسؤولية الحقيقية.