أزمات الشرطة المدرسية داخل مدرسة بالإسماعيلية.. أسرة طالبة تستغيث بوزير التعليم: «نزعوا حجاب ابنتنا قبل الامتحان»

تقدمت أسرة طالبة بالمرحلة الإعدادية بمدرسة بمحافظة الإسماعيلية ، باستغاثة إلى وزير التربية والتعليم تم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبة بسرعة التحقيق في واقعة قالت إنها شهدت تعرض ابنتهم لمعاملة وصفتها بـ«غير الإنسانية» داخل إحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي تسبب – بحسب روايتهم – في تعرض الطالبة لحالة نفسية سيئة أثرت على أدائها داخل لجنة الامتحان.

وقالت الأسرة إن الواقعة حدثت صباح يوم الامتحان داخل مدرسة النصر الإعدادية بنات بالإسماعيلية، حيث توجهت الطالبة – المقيدة بالصف الأول الإعدادي – إلى المدرسة مرتدية حجابًا باللون «الأوف وايت»، مؤكدين أنه لا يختلف بصورة كبيرة عن اللون الأبيض المعتمد ضمن الزي المدرسي.

وأضافت الأسرة، وفق روايتها، أن مسؤولي الإشراف المدرسي اعترضوا على لون الحجاب، وتم استبداله بآخر بالقوة، ما تسبب في دخول الطالبة في حالة من البكاء والانهيار النفسي قبل أداء الامتحان.

وأوضحت الأسرة أن الطالبة خرجت من اللجنة في حالة من التوتر الشديد ولم تتمكن من استكمال الامتحان بصورة طبيعية، مشيرين إلى أن الواقعة – بحسب قولهم – أثرت عليها نفسيًا بشكل واضح.

كما طالبت الأسرة الجهات التعليمية المختصة بفتح تحقيق عاجل حول ما تم تداوله بشأن الواقعة، والاستماع إلى جميع الأطراف داخل المدرسة، للوقوف على حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات.

وأكدت الأسرة في ختام استغاثتها أنها تطالب فقط بالحفاظ على حقوق الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية آمنة تضمن احترام الحالة النفسية للطالبات أثناء فترة الامتحانات.