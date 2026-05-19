جيش الاحتلال: تدمير مستودع أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ تابعة لحركة حماس شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال، تدمير مستودع أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جيش الاحتلال:" المستودع كان يحتوي على قذائف هاون وذخائر وبنادق كلاشينكوف ومنصة لإطلاق الصواريخ".

وفي وقت سابق، انتقدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، ما ورد في تقرير صادر عن مجلس السلام بشأن غزة، مؤكدة أنه يتضمن مغالطات تُعفي الاحتلال من مسؤولياته عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

أوضحت الحركة، في بيان لها: «نرفض ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، والذي تضمَّن جملة من المغالطات التي تُعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعطيلها التزامات الاتفاق عبر رفض الالتزام بتعهداتها، وإصرارها على تجاوزها، مع التركيز على مسألة نزع السلاح».

