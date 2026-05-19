قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
حبس نجل أحمد حسام ميدو 7 أشهر وتغريمه بسبب المخالفات المرورية
وفاة الفنان علي سيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«من رفح إلى غزة.. قوافل الدعم المصري لا تتوقف».. تفاصيل

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

في ظل استمرار التصعيد العسكري داخل قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تواصل مصر جهودها المكثفة لدعم الفلسطينيين على المستويين الطبي والإغاثي، عبر استقبال الجرحى والمرضى بالمستشفيات المصرية، وإرسال قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبينما تتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة، تبقى التحركات المصرية أحد أبرز مسارات الدعم الإنساني الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين ومساندة سكان القطاع في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها.

 استمرار الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.. تفاصيل

أكد أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، استمرار الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن نحو 150 مستشفى مصرياً شاركت منذ بداية الأزمة في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية.

وأوضح نبيل أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت عودة دفعة جديدة من الفلسطينيين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم داخل المستشفيات المصرية، بالتزامن مع استعداد معبر رفح لاستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمرضى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بالقافلة رقم 99 ضمن مبادرة «زاد العزة من مصر إلى غزة»، محملة بمواد غذائية ودقيق ووقود، إضافة إلى الملابس والبطاطين والخيام والمستلزمات الأساسية، حيث جرى نقلها عبر معبر كرم أبو سالم لدعم سكان القطاع في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

 جيش الاحتلال يواصل إطلاق النيران بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة

أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، أن الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة تشهد تصعيداً متواصلاً، مع استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار المكثف على المناطق الشرقية للقطاع، خاصة شرق دير البلح وخان يونس، وسط تحركات للآليات العسكرية وقصف مدفعي متواصل.

وأوضح جبر أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضاً منطقة المواصي غرب خان يونس، وهي منطقة مكتظة بخيام النازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، فيما تعرضت بلدة جباليا شمال القطاع لقصف عنيف أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار واسعة بالمباني المجاورة المتضررة مسبقاً.

وأشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية اعتقلت صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، في ظل استمرار التوترات والخروقات الميدانية داخل القطاع.

مصر الفلسطينيين الجرحى القصف الإسرائيلي المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الأزهري لوفد الطائفة الإنجيلية : وحدة المصريين رسالة طمأنينة وأمان للمجتمع

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: لدينا أكثر من 30 عميدة يمثلن صورة مشرفة للقيادات النسائية

الشيخ محمد وزوجته

قلقانة عليك.. رسالة حب ودعاء قبل رحلة الحج بين الشيخ محمد أبو بكر وزوجته

بالصور

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد