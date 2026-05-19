قافلة «زاد العزة 199» تدفع بمساعدات غذائية وطبية جديدة لقطاع غزة

تواصل الدولة المصرية جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال استمرار تدفق القوافل الإغاثية عبر معبر رفح البري، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وذلك ضمن تحركات مكثفة لتقديم الدعم الغذائي والطبي والإغاثي للأشقاء.

وفي هذا السياق، أكد مراسل فضائية «إكسترا نيوز» أحمد نبيل من معبر رفح، أن قافلة «زاد العزة 199» تواصل دخولها إلى قطاع غزة، ضمن سلسلة من القوافل المصرية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح

وأوضح المراسل، خلال تغطية على الهواء، أن القافلة تضم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية أساسية مثل الدقيق، إلى جانب مواد بترولية ومستلزمات إغاثية ضرورية، يتم إدخالها بشكل منظم لدعم احتياجات السكان داخل غزة.

وأشار إلى أن المساعدات لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا البطاطين والمراتب والخيام، بهدف توفير احتياجات الإيواء للمتضررين من الأحداث الجارية.

الهلال الأحمر المصري ينظم القوافل الإغاثية

وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر المصري تتولى تنظيم وتفويج القوافل بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة إلى داخل قطاع غزة.

كما أشار إلى استمرار استقبال دفعات من المصابين والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الدعم الصحي والإنساني المستمر.

جاهزية مستمرة لمعبر رفح

وأكد مراسل «إكسترا نيوز» أن معبر رفح يشهد حالة من الجاهزية الكاملة على مدار الساعة، لاستقبال الحالات الإنسانية وتسهيل عبور المساعدات، وسط تسهيلات كبيرة في الإجراءات لضمان سرعة إدخال الدعم الإغاثي.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرص الدولة على التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.