قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
د. نهلة الصعيدي : منحة الإمام الطيب انطلاقة جديدة لتمكين القيادات النسائية
الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور
أي رقم يطلب.. ليفربول يفتح خزائنه لخليفة صلاح | ما القصة؟
حريق يلتهم 3 هناجر في شبرامنت خلف فيلا حسن حمدي.. صور
سيراميكا كليوباترا: نكن كل احترام وتقدير لجماهير الزمالك لكن ما فعله مجلس الإدارة غير احترافي
المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة
سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري
بالمستندات.. سيراميكا كليوباترا يكشف عن الخطابات الرسمية لمنح حصة تذاكر النادي لجماهير الزمالك
أخبار التوك شو| أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
خطاب رسمي من سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التنازل عن حصة التذاكر للزمالك
الصحة: إعداد الخطة الوطنية للتكيف الصحي مع تغير المناخ
تضمن مغالطات عدة.. حماس تنتقد ما ورد في تقرير مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قافلة «زاد العزة 199» تدفع بمساعدات غذائية وطبية جديدة لقطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

تواصل الدولة المصرية جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال استمرار تدفق القوافل الإغاثية عبر معبر رفح البري، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وذلك ضمن تحركات مكثفة لتقديم الدعم الغذائي والطبي والإغاثي للأشقاء.

وفي هذا السياق، أكد مراسل فضائية «إكسترا نيوز» أحمد نبيل من معبر رفح، أن قافلة «زاد العزة 199» تواصل دخولها إلى قطاع غزة، ضمن سلسلة من القوافل المصرية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح

وأوضح المراسل، خلال تغطية على الهواء، أن القافلة تضم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية أساسية مثل الدقيق، إلى جانب مواد بترولية ومستلزمات إغاثية ضرورية، يتم إدخالها بشكل منظم لدعم احتياجات السكان داخل غزة.

وأشار إلى أن المساعدات لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا البطاطين والمراتب والخيام، بهدف توفير احتياجات الإيواء للمتضررين من الأحداث الجارية.

الهلال الأحمر المصري ينظم القوافل الإغاثية

وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر المصري تتولى تنظيم وتفويج القوافل بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة إلى داخل قطاع غزة.

كما أشار إلى استمرار استقبال دفعات من المصابين والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الدعم الصحي والإنساني المستمر.

جاهزية مستمرة لمعبر رفح

وأكد مراسل «إكسترا نيوز» أن معبر رفح يشهد حالة من الجاهزية الكاملة على مدار الساعة، لاستقبال الحالات الإنسانية وتسهيل عبور المساعدات، وسط تسهيلات كبيرة في الإجراءات لضمان سرعة إدخال الدعم الإغاثي.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرص الدولة على التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

الشعب الفلسطيني معبر رفح البري قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

ترشيحاتنا

جاحوار Type 01

جاجوار تعيد تقديم سيارتها الكهربائية GT بهوية جديدة

حظر السيارات الصينية

حظر السيارات الصينية نهائيًا بقرار صادم من الكونجرس الأمريكية

فولكس فاجن ID بولو GTI

فولكس فاجن تدخل عصرًا جديدًا بطرح أول GTI كهربائية في تاريخها

بالصور

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد