محافظ بورسعيد يهنئ المصري وجماهيره بالصعود لربع نهائي الكونفدرالية

وجه اللواء أركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد التهنئة لمجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو علي رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين ، وجماهير النادي عقب فوز الفريق على زيسكو بطل زامبيا ، فى اللقاء الذى أقيم باستاد السويس الجديد مساء اليوم السبت، والصعود لدور ربع النهائي

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء لاعبى المصرى وجهازهم الفنى ، الذى أسفر عن هدفى اللقاء ، مما أسعد قلوب الآلاف من محبى المصرى ببورسعيد والذي يأتي امتدادا للأداء المتميز التي يقدمه الفريق في بطوله الدوري المصري .

محافظ بورسعيد يهني النادي المصري

وأعرب اللواء محب حبشي، عن رضاه التام عن اداء اللاعبين والسلوك الجماهيرى لمشجعى النادى البورسعيدي ، الذين ساندوا الفريق بمدرجات استاد السويس ، وكانوا قبل وأثناء وبعد اللقاء نموذجا للروح الرياضية .

وأكد المحافظ عن تقديره للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة السويس ؛وعلى رأسهم اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس ، واللواء حسام الدح مدير أمن السويس على مجهوداتهم لإنجاح اللقاء إداريا وأمنيا وتنظيميا، واستضافة النادى المصرى وجماهيره العاشقة لفريقها.