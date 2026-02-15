يحدث بضواحى بورسعيد .. إزالة التعديات مع انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير الشاملة | شاهد

شنت الاجهزة التنفيذية بحي الضواحى فى بورسعيد حملة مكبرة بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمتابعة اعمال التطوير التى تتم بكافة احياء المحافظة و تذليل كافة المعوقات التى يمكنها ان تعيق اعمال التطوير



حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والاشغالات والخروج عن خطوط التنظيم بمنطقة التصنيع

جاء تحرك الحملة بتعليمان و متابعة فوزى الوالى رئيس حى الضواحى حيث قام الفريق الميدانى لإدارة الإشغالات بحى الضواحى بحملة مكبرة وبجهود مكثفة لرفع وإزالة التعديات على خطوط التنظيم

بمنطقة التصنيع

وتم رفع كافة الاشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة والتقيد بخطوط التنظيم

و أسفرت الحملة عن ازاله كشك غير مرخص مما يعوق أعمال التطوير وازالة كافة ملحقاته من حوائط اسمنتية والواح وسقيفة وصاج



يأتي التحرك مع انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير الشاملة المتكاملة لمنطقة اتصنيع.



ويشمل التطوير تغيير البلدورات والأرصفة وإزالة الاسفلت المتهالك ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وإنارة وتغيير أعمدة وصيانة أعمدة بمنطقة التصنيع



كما تم الانتهاء من اعمال التطوير بمنطقة السلام الجديد من شارع اسوان لشارع غندر حتى شارع رأفت جبر بطول يصل الى ٢ ونص كيلو متر وعرض يتراوح من ٧ الى ١٥ متر تحت اشراف جهاز تعمير سيناء



وتشمل اعمال التطوير رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق واعمال تشجير وتجميل بالمنطقة



وشدد الوالى أنه لن يتم التهاون بشأن الخروج عن خطوط التنظيم ولن يسمح بوضع أى اشغالات بالشوارع

واكد رئيس ضواحى بورسعيد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي خروج عن خطوط التنظيم أو أشغال متحرك او ثابت يعيق اعمال التطوير بمنطقة التصنيع ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه .

