محافظات

رئيس مناخ بورسعيد: صحة وسلامة المواطن في مقدمة أولوياتنا.. واستمرار الحملات على مدار شهر رمضان|شاهد

محمد الغزاوى

 قادت  شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، بمحافظة بورسعيد حملة رقابية موسعة و مشتركة ضمت إدارات شئون البيئة،والإشغالات، وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبموجب بروتوكول التعاون المشترك بين حي المناخ والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

العزبي: صحة وسلامة المواطن في مقدمة أولوياتنا.. واستمرار الحملات على مدار الشهر الكريم 

استهدفت الحملة المرور على عدد من المنشآت الغذائية من محال تجهيز الوجبات السريعة "تيك أواي" والبقالة والمطاعم وما شابه بنطاق الحي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، حفاظًا على الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وخلال أعمال الحملة، تم رصد بعض المخالفات، وعلى الفور تم التنبيه على القائمين على المنشآت بسرعة تلافيها وتصحيح الأوضاع، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وشارك في الحملة ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء و السيد الضوي سكرتير حي المناخ وفرق العمل الميدانية للادارات المعنية بالحي، حيث تم التأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل أسبوعي، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط.


وتأتي هذه الحملات ضمن جهود حي المناخ لتعزيز التكامل المؤسسي، وتطبيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
 

بورسعيد حى المناخ محافظة بورسعيد سلامة الغذاء

