لبحث تعزيز التعاون .. رئيس جامعة بورسعيد يزور شركة قناة السويس للحاويات | صور

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لبحث تعزيز التعاون .. رئيس جامعة بورسعيد يزور شركة قناة السويس للحاويات

محمد الغزاوى

زار الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد شركة قناة السويس للحاويات امس يرافقه وفدًا رسميًا، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وبدء الخطوات التنفيذية لدعم برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل في خطوة تعكس حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع كبرى المؤسسات الصناعية.

وكان في استقبال رئيس جامعة بورسعيد  كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ محمد خطاب مدير العلاقات الحكومية والعامة، وعدد من قيادات الشركة.

رئيس جامعة بورسعيد يزور شركة قناة السويس للحاويات

وأكد رئيس جامعة بورسعيد خلال اللقاء أن التعاون مع شركة قناة السويس للحاويات يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، مشددًا على حرص الجامعة على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية متميزة يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني ووحدة التدريب بالجامعة برئاسة الدكتورة هبة يوسف سليمان.

وتضمن اللقاء بحث آليات التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، إلى جانب عرض تقديمي استعرض تاريخ الشركة وإنجازاتها ومكانتها العالمية بين موانئ العالم، ومنظومة التشغيل والخدمات التي تقدمها.

كما قام وفد الجامعة بجولة ميدانية داخل الميناء شملت عددًا من الإدارات الحيوية، من بينها إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة التدريب والتطوير، والإدارة الهندسية، وإدارة العمليات، وإدارة العلاقات الحكومية والعامة.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بالدور الفاعل لجامعة بورسعيد في دعم خطط التنمية بالمجتمع المحلي، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة يسهم في إعداد كوادر مهنية وفق أعلى المعايير الصناعية.

وفي ختام الزيارة، أهدى الرئيس التنفيذي درع شركة قناة السويس للحاويات إلى رئيس الجامعة تقديرًا لجهوده في ربط العملية التعليمية بالصناعة وتعزيز ثقافة التدريب والتأهيل المهني.

