تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
رداد: مصر مع كل عمل عربي مشترك يدعم التنمية ويوفر فرص العمل للشباب

وزير العمل مع مدير منظمة العمل العربية
وزير العمل مع مدير منظمة العمل العربية

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الجديدة، فايز المطيري، المدير العام لـ منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لـ جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، قدّم المدير العام لمنظمة العمل العربية التهنئة لمعالي وزير العمل على ثقة القيادة السياسية فيه وتكليفه بحقيبة وزارة العمل، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية والقومية، ومؤكدًا تقدير المنظمة للدور المصري المحوري في دعم قضايا العمل والعمال على المستوى العربي.

ورغم أن هدف اللقاء التهنئة إلا أنه شهد استعراضًا شاملًا لسبل تكثيف وتعميق التعاون المشترك في مختلف ملفات العمل العربي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز التكامل بين الدول العربية، وتوسيع آفاق التشغيل أمام الشباب العربي، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لكل مسار عربي مشترك يفضي إلى التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة..كما تناول اللقاء توحيد الجهود في كافة المحافل الدولية لخدمة قضايا العمل في المنطقة العربية .. وضرورة الاستفادة من دور المنظمة في خدمة ملف العمل المصري خاصة التدريب والتوعية ..والتعاون لمواجهة كافة تحديات سوق العمل الحالي ،والتعامل مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستحدثة ..كما أكد الوزير على أهمية استفادة المنظمة من كوادر الوزارة في أنشطة المنظمة داخل مصر وخارجها في كافة ملفات العمل 

كما تطرق الجانبان إلى الاستعدادات الجارية لعقد مجلس الإدارة ،و مؤتمر العمل العربي في القاهرة خلال شهر أبريل ومايو 2026، والذي يشهد مشاركة أطراف العمل العرب الثلاثة:"وزراء العمل، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، و العمال، بما يعكس مكانة مصر الريادية في دعم الحوار الاجتماعي العربي، وترسيخ مفاهيم الشراكة والتكامل في منظومة العمل والتنمية.

أوضح المدير العام لـ منظمة العمل العربية لوزير العمل أن دور المنظمة ينطلق من كونها الممثل الرسمي لأطراف العمل الثلاثة العرب (الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال)، بما يجعلها منصة عربية جامعة لتعزيز مسارات العمل العربي المشترك، وتكثيف التعاون والتكامل في قضايا التشغيل والتنمية وسوق العمل العربي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع وتعاونًا أوثق بين وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، بما يخدم مصالح العمال والشباب، ويدعم مسيرة التنمية في الوطن العربي، ويعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة تحديات سوق العمل الإقليمي والدولي بروح جماعية ورؤية مشتركة..كما قام السيد فايز المطيري بإهداء درع المنظمة للوزير رداد ..

وزير العمل وزارة العمل منظمة العمل منظمة العمل العربية فايز المطيري حسن رداد

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

