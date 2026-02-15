رداد: مصر مع كل عمل عربي مشترك يدعم التنمية ويوفر فرص العمل للشباب

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الجديدة، فايز المطيري، المدير العام لـ منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لـ جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، قدّم المدير العام لمنظمة العمل العربية التهنئة لمعالي وزير العمل على ثقة القيادة السياسية فيه وتكليفه بحقيبة وزارة العمل، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية والقومية، ومؤكدًا تقدير المنظمة للدور المصري المحوري في دعم قضايا العمل والعمال على المستوى العربي.

ورغم أن هدف اللقاء التهنئة إلا أنه شهد استعراضًا شاملًا لسبل تكثيف وتعميق التعاون المشترك في مختلف ملفات العمل العربي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز التكامل بين الدول العربية، وتوسيع آفاق التشغيل أمام الشباب العربي، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لكل مسار عربي مشترك يفضي إلى التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة..كما تناول اللقاء توحيد الجهود في كافة المحافل الدولية لخدمة قضايا العمل في المنطقة العربية .. وضرورة الاستفادة من دور المنظمة في خدمة ملف العمل المصري خاصة التدريب والتوعية ..والتعاون لمواجهة كافة تحديات سوق العمل الحالي ،والتعامل مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستحدثة ..كما أكد الوزير على أهمية استفادة المنظمة من كوادر الوزارة في أنشطة المنظمة داخل مصر وخارجها في كافة ملفات العمل

كما تطرق الجانبان إلى الاستعدادات الجارية لعقد مجلس الإدارة ،و مؤتمر العمل العربي في القاهرة خلال شهر أبريل ومايو 2026، والذي يشهد مشاركة أطراف العمل العرب الثلاثة:"وزراء العمل، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، و العمال، بما يعكس مكانة مصر الريادية في دعم الحوار الاجتماعي العربي، وترسيخ مفاهيم الشراكة والتكامل في منظومة العمل والتنمية.

أوضح المدير العام لـ منظمة العمل العربية لوزير العمل أن دور المنظمة ينطلق من كونها الممثل الرسمي لأطراف العمل الثلاثة العرب (الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال)، بما يجعلها منصة عربية جامعة لتعزيز مسارات العمل العربي المشترك، وتكثيف التعاون والتكامل في قضايا التشغيل والتنمية وسوق العمل العربي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع وتعاونًا أوثق بين وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، بما يخدم مصالح العمال والشباب، ويدعم مسيرة التنمية في الوطن العربي، ويعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة تحديات سوق العمل الإقليمي والدولي بروح جماعية ورؤية مشتركة..كما قام السيد فايز المطيري بإهداء درع المنظمة للوزير رداد ..