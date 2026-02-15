رئيس حي الزهور: حملة مُكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وشوارع بورسعيد | شاهد

تابع اللواء ايمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أعمال الحملة المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي لازالة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق ، بمناطق عمر بن الخطاب ومنجقة علي بن ابي طالب و امام المقابر القديمة وشارعي النصر و 23 ديسمبر .

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة اعادة الانضباط الى الشوارع الرئيسية والفرعية وازالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رئيس حي الزهور: حملة مكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

واسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع ، ومصادرتها ،حيث تم ازالة اكشاك وفروشات عشوائية ومخالفة ، وتم مصادرة جميع المخالفات

كما تم ازالة عظظ من الاماكن العشوائية تعمل في بيع الخردة وفرزة القمامة ويتردد عليها النباشين بمنطقة علي بن ابي طالب.

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

ومن جانبه أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.