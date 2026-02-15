قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
محافظات

رئيس حي الزهور: حملة مُكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وشوارع بورسعيد | شاهد

محمد الغزاوى

تابع  اللواء ايمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أعمال الحملة المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي لازالة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق ، بمناطق عمر بن الخطاب ومنجقة علي بن ابي طالب  و امام المقابر القديمة وشارعي النصر و 23 ديسمبر .

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة اعادة الانضباط الى الشوارع الرئيسية والفرعية وازالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رئيس حي الزهور: حملة مكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

واسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع ، ومصادرتها ،حيث تم ازالة اكشاك وفروشات عشوائية ومخالفة ، وتم مصادرة جميع المخالفات 

كما تم ازالة عظظ من الاماكن العشوائية تعمل في بيع الخردة وفرزة القمامة ويتردد عليها النباشين بمنطقة علي بن ابي طالب.

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

ومن جانبه أكد  اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

