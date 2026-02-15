بعد إنتهاء التطوير.. افتتاح وحدة الطب النووي بمستشفى نصر بورسعيد التخصصي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
افتتاح وحدة الطب النووي بمستشفى نصر بورسعيد التخصصي

محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد عن الإنتهاء من أعمال التطوير الشامل والتشغيل الفعلي لـ وحدة الطب النووي بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد.

وقد افتتح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الوحدة بعد تحديثها وتجهيزها بأحدث التقنيات ، لتصبح المركز الإقليمي الأول والوحيد الذي ينفرد بتقديم خدمات المسح الذري والعلاج باليود المشع لمرضى بورسعيد ومحافظات الإقليم.

يأتى ذلك في خطوة مهمة لتخفيف رحلة مريض الأورام وتسريع وتيرة فحوصات المسح الذري الخاصة بحالات الأورام، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل

افتتاح "وحدة الطب النووي" بمستشفى نصر بورسعيد التخصصي

جاء الافتتاح بمشاركة وحضور الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد.

ونجحت الهيئة في استيفاء كافة الاشتراطات الفنية الصارمة والحصول على التراخيص الرسمية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بدعم مالي وتقني من المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد لتوريد "دولاب غازات" متطور لضمان الوقاية الإشعاعية الكاملة ومتطلبات التطوير.

وعقب الافتتاح، تفقد المدير التنفيذي ومدير عام الفرع سير العمل بالوحدة، التي أصبحت ركيزة استراتيجية في تشخيص وعلاج الأورام، حيث تبلغ قدرتها التشغيلية نحو 250 حالة مسح ذري بوزيتروني (PET-CT) و80 حالة "جاما كاميرا" شهرياً، بالإضافة إلى حالات العلاج باليود المشع، وهو ما يوفر على المرضى مشقة السفر خارج المحافظة لتلقي هذه الخدمات الدقيقة.

وأكد الدكتور أمير التلواني أن هذا الافتتاح يمثل نقلة نوعية في توطين التخصصات النادرة، فيما شدد الدكتور أحمد حسن سالم على استمرار المتابعة اليومية للوحدة لضمان كفاءة الأداء، مشيراً إلى أن تشغيل الوحدة بهذا المستوى بعد سنوات من المعاناة يعكس التزام الهيئة بتذليل جميع العقبات لتحقيق السيادة الطبية الإقليمية لمنشآت بورسعيد في علاج الأورام.

