بعد إنتهاء التطوير.. افتتاح وحدة الطب النووي بمستشفى نصر بورسعيد التخصصي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد عن الإنتهاء من أعمال التطوير الشامل والتشغيل الفعلي لـ وحدة الطب النووي بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد.

وقد افتتح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الوحدة بعد تحديثها وتجهيزها بأحدث التقنيات ، لتصبح المركز الإقليمي الأول والوحيد الذي ينفرد بتقديم خدمات المسح الذري والعلاج باليود المشع لمرضى بورسعيد ومحافظات الإقليم.

يأتى ذلك في خطوة مهمة لتخفيف رحلة مريض الأورام وتسريع وتيرة فحوصات المسح الذري الخاصة بحالات الأورام، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل

افتتاح "وحدة الطب النووي" بمستشفى نصر بورسعيد التخصصي

جاء الافتتاح بمشاركة وحضور الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد.

ونجحت الهيئة في استيفاء كافة الاشتراطات الفنية الصارمة والحصول على التراخيص الرسمية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بدعم مالي وتقني من المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد لتوريد "دولاب غازات" متطور لضمان الوقاية الإشعاعية الكاملة ومتطلبات التطوير.

وعقب الافتتاح، تفقد المدير التنفيذي ومدير عام الفرع سير العمل بالوحدة، التي أصبحت ركيزة استراتيجية في تشخيص وعلاج الأورام، حيث تبلغ قدرتها التشغيلية نحو 250 حالة مسح ذري بوزيتروني (PET-CT) و80 حالة "جاما كاميرا" شهرياً، بالإضافة إلى حالات العلاج باليود المشع، وهو ما يوفر على المرضى مشقة السفر خارج المحافظة لتلقي هذه الخدمات الدقيقة.

وأكد الدكتور أمير التلواني أن هذا الافتتاح يمثل نقلة نوعية في توطين التخصصات النادرة، فيما شدد الدكتور أحمد حسن سالم على استمرار المتابعة اليومية للوحدة لضمان كفاءة الأداء، مشيراً إلى أن تشغيل الوحدة بهذا المستوى بعد سنوات من المعاناة يعكس التزام الهيئة بتذليل جميع العقبات لتحقيق السيادة الطبية الإقليمية لمنشآت بورسعيد في علاج الأورام.