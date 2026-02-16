قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
صاحب الأثر الإنساني قبل الإداري.. محافظة بورسعيد تقدم الشكر للواء محب حبشي

محمد الغزاوى

قدمت محافظة بورسعيد فى بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية قيادةً وشعبًا، بكل فخر واعتزاز خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد السابق، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه من جهود مخلصة خلال فترة توليه مسؤولية قيادة المحافظة

نص بيان محافظة بورسعيد 

لقد مثلت هذه المرحلة نموذجًا يُحتذى بها في تحمل المسؤولية الوطنية بكل أمانة وإخلاص، حيث اتسم أداءه  بالحكمة في إدارة الملفات، والحسم في اتخاذ القرار، والعمل الدؤوب الذي لم ينقطع من أجل تحقيق الصالح العام. وقد انعكس ذلك في دفع مسارات التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والتعامل مع التحديات بروح القائد المؤمن برسالته، المنحاز دومًا لمصلحة المواطن وكرامته

وتميزت فترة توليه المسؤولية بنهجٍ واضح في التواصل المباشر مع المواطنين، حيث حرص  على أن يكون مكتبه مفتوحًا لتلقي الشكاوى والمقترحات، إيمانًا بأن القرب من المواطن هو أساس النجاح في العمل التنفيذي

وقد اعتاد  لقاء المواطنين والاستماع إليهم دون حواجز، والعمل على سرعة حل المشكلات وفق الأطر القانونية، بما رسخ جسور الثقة وعزز روح المشاركة بين المواطن والقيادة التنفيذية

وإذ نستذكر هذه الفترة، فإننا نستحضر ما تميزت به من إخلاصٍ في العمل، وتفانٍ في المتابعة، وحرصٍ دائم على التواصل والاستماع، إيمانًا بأن المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريفًا. لقد كان حب بورسعيد وأبنائها دافعًا حقيقيًا وراء كل جهد بُذل من سيادته، وكل قرار اتُّخذ، وكل خطوة استهدفت تعزيز مكانة المدينة الباسلة وترسيخ مسيرتها التنموية

إن الأثر الطيب الذي تركه  سيظل حاضرًا في وجدان أبناء بورسعيد، شاهدًا على مرحلة من العمل الجاد والعطاء الصادق، وعلى قيادة وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عما قدم، وأن يمن على سيادته بدوام الصحة والعافية والتوفيق في مسيرته المقبلة، وأن يحفظ بورسعيد وأهلها، ويديم عليها نعمة الاستقرار والتقدم

سيبقى الأثر الطيب الذي تركه اللواء أركان حرب  محب حبشي في وجدان أبناء بورسعيد شاهدًا خالدًا على مرحلةٍ من العطاء المخلص، وقيادةٍ وضعت الإنسان قبل القرار، والمصلحة العامة فوق كل اعتبار


فالمناصب راحلة…
أما الأثر، فيبقى

شكرٱ اللواء أركان حرب / محب حبشي خليل

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد شكر و عرفان

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
طريقة سلطة البابا غنوج..
سيارات فيسبوك
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

