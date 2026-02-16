قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبوظبي التجاري مصر أول بنك يطلق خدمة حاسب البصمة الكربونية للشركات

أحمد عبد القوى

في إطار استراتيحتيه للاستدامة، أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر  عن إطلاق خدمة الحاسب للبصمة الكربونية ليصبح بذلك أول بنك في مصر يطلق هذه الخدمة التي تدعم عملائه من الشركات في تحولهم نحو ممارسات أكثر أستدامة وتخفيض للبصمة الكربونية في خطوة لتعزيز التمويل المستدام وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة مصادر، الشركة الاستشارية الرائدة في خدمات الاستدامة والمناخ وذلك بالاعتماد على التطبيق الرقمي "ثمانية". وبموجب هذه الخدمة، سيدعم البنك عملائه من خلال تقديم الأدوات اللازمة لـتحديد خطوط الأساس لانبعاثاتهم الكربونية واكتشاف فرص خفض الانبعاثات وتعزيز الإفصاحات المناخية والحوكمة البيئية والاستعداد للمتطلبات التنظيمية والمستثمرين في ظل السياسات المحلية والدولية للوصول إلى الصفر الكربوني.

 وتعزز هذه الخطوة جهود بنك أبوظبي التجاري على طريق خارطة الاستدامة بما يتماشى مع أطر التمويل الدولي للمناخ والتمويل المستدام والمتطلبات التنظيمية الناشئة. ويعكس هذا ايضاً التزام بنك أبوظبي التجاري بشكل مباشر بالقياس عالي الجودة للانبعاثات الممولة والتخطيط القائم على البيانات للانتقال المناخي وكذلك توافق صافي صفرالانبعاثات عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية .وتعمتد هذه الخدمة على منصة ثمانية للاستدامة (Thamaneya) ، المنصة الرائدة لإدارة بيانات الاستدامة والمناخ التابعة لشركة مصادر، والتي تُمكّن من جمع وتحليل والتحقق من بيانات الانبعاثات بصورة موثوقة وقابلة للتدقيق، بما يدعم استراتيجيات التحول المناخي على مستوى البنك والعملاء.

وفي هذا الاطار صرّح إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر، قائلاً: "تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «مصادر» امتداداً لالتزام البنك المتواصل بدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة تحديات المناخ. ونحن نحرص على تقديم حلول مبتكرة تمكّن عملائنا من قياس بصمتهم الكربونية وإدارتها بكفاءة، ودعم قراراتهم المتعلقة بالاستدامة استناداً إلى بيانات دقيقة وأدوات تحليلية متطورة". وأضاف: “لقد استثمر بنك أبوظبي التجاري خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام والخدمات البيئية والاجتماعية، بما يشمل إطلاق منتجات خضراء، وبرامج تمويل تدعم كفاءة الطاقة، ومبادرات لخفض الانبعاثات داخل عمليات البنك. وتمثل هذه الشراكة الجديدة خطوة مهمة في توسيع نطاق الخدمات المناخية التي نوفرها لعملائنا، وتعكس التزامنا المستمر بدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.” واختتم السويركي تصريحه بالتأكيد على أن البنك سيواصل تعزيز قدراته في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتطوير شراكات استراتيجية مع جهات رائدة لضمان تقديم حلول عملية تساعد الشركات والأفراد على تحقيق أهدافهم البيئية وتعزيز قدرتهم التنافسية في المستقبل.

وقد أطلق أبوظبي التجاري  –مصر استراتيجية متكاملة للاستدامة ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية؛ تبدأ بتمكين العملاء عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة وشراكات دولية لتسهيل تحولهم نحو الاقتصاد الأخضر. ويمتد التأثير إلى المجتمع من خلال دعم ريادة الأعمال والمشروعات المستدامة، وصولاً إلى تطوير العمليات الداخلية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات "الروبوتات" لخفض البصمة الكربونية ورفع كفاءة الموارد. وتتكامل هذه المحاور مع التزام صارم بأطر الحوكمة وتطوير الكفاءات البشرية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مسؤول بيئياً واجتماعياً.

جدير بالذكر نجاح أبوظبي التجاري -  مصر في تحقيق قفزات استثنائية تؤكد على فاعلية استراتيجيته؛ حيث سجلت محفظة التمويل المستدام نمواً قياسياً بنسبة 55% بنهاية عام 2025 مقارنة  بعام 2024 . كما حصل على شهادة EDGE للمباني الخضراء على مستوى40 % من شبكة الفروع ومقره الرئيسي وذلك في إطار مجهوداته لتعزيز الأداء البيئي والتشغيل.

وفي سياق متصل، توجت مؤسسة يوروموني (Euromoney) العالمية جهود البنك بمنحه جائزة 'أفضل بنك في الاستدامه (Best Bank for ESG) لعام 2025؛ وهو ما يمثل اعترافاً دولياً بنجاحه في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن نموذج أعماله. ويأتي هذا التتويج انعكاساً لالتزامه بدعم مبادرات التنمية المستدامة والشمول المالي، بما يتسق مع توجهات البنك المركزي المصري وأهداف الأمم المتحدة، ليرسخ بذلك ريادته في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام." 

