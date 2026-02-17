وكيل تعليم بورسعيد: لا مكان لأي عنصر مقصر أو متراخ في أداء مهامه

أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن مسئولية انتظام العملية التعليمية والارتقاء بها مسئولية جماعية، لافتا إلى أنه لا مكان داخل تعليم بورسعيد لأي عنصر مقصر أو متراخ في أداء مهامه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي استهدف مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية، ورؤساء أقسام المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية، تنفيذا للتكليفات الوزارية بتحقيق الانضباط المدرسي وانتظام حضور الطلاب.

بدوي يوجه بتكثيف المتابعات على المدارس والحصر الدقيق لغياب الطلاب

وخلال الاجتماع، وجّه "بدوي" مديري المراحل التعليمية بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية اليومية داخل المدارس، مع الحصر الدقيق للغياب الطلاب ورصدها بشكل منضبط، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بمتابعة انتظام حضور الطلاب باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستقرار العملية التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على أن المتابعة الجادة لا تقتصر على الرصد فقط، بل تمتد إلى تحليل أسباب الغياب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، بما يضمن عودة الانضباط داخل المدارس وتحقيق المستهدفات التعليمية.

وفي سياق متصل، كلّف وكيل الوزارة مدير عام التعليم العام بعقد اجتماعا أسبوعيا دوريا مع مديري المراحل التعليمية، للوقوف على مدى إحراز التقدم على أرض الواقع، ومتابعة نتائج المتابعات الميدانية، والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة بكل حزم.