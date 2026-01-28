أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

أكد المستشار أشرف عبد العزيز، خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر قناة ON E، أن اللاعب أحمد سيد «زيزو» يستحق الحصول على مبلغ 83 مليون جنيه من نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن قرار اتحاد الكرة في هذا الشأن بات مسألة وقت وسيصدر قريبًا، على حد تعبيره.

وأوضح عبد العزيز أن زيزو قام بالتوقيع في التوقيت القانوني وفقًا للوائح المعمول بها.

وأضاف أنه لا يمتلك معلومات بشأن ما إذا كان ممدوح عباس قد قام بسداد أي مبالغ من عدمه، مؤكدًا أن الفيصل بالنسبة له هو الإيصالات والمستندات الرسمية المقدمة ضمن ملف القضية.