الدرديري يثير غضب جماهير الأهلي بسبب زيزو

أثار الإعلامي عمرو الدرديري غضب جماهير الاهلي بمنشور بشأن أحمد سيد زيزو بعد فوز الاهلي بثلاثية مقابل هدف من مواجهة وادي دجله ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: زيزو سجل ضربة جزاء عادي

صفحات الأهلي :عالمي يا زيزو ،

ده احنا مكنّاش عايشين قبلك يبني، الهيصة مولعة أحمد زيزو يا رايق

ابننا مبيردش غير في الملعب.

و تابع :لسة محروق لسة بيغيظوا كابوسك هو السيد زيزو، مش ممكن يا جدعان ده عاملهم حالة في ميت عقبة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح محمد الشناوي في الدقيقة الثانية عشرة في التصدى لتسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.

ونجح زياد أسامة زيزو في تقليص الفارق أمام الأهلي في الدقيقة 90+4 بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء من أحمد أيمن أحمد شتتها الدفاع بطريقة خاطئة ذهبت إلى زياد أسامة زيزو ليسددها تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء صاروخية سكنت يمين المرمى.