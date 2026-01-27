مروان عثمان يفتتح أول أهدافه بقميص الأهلي في شباك وادي دجلة بالدوري

أحرز مروان عثمان الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في شباك وادي دجلة في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.

أحداث الشوط الأول

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح محمد الشناوي في الدقيقة الثانية عشرة في التصدى لتسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.

تشكيل الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج- إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - تريزيجيه - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، عمر عدلي، أحمد داهش

الوسط: محمد عبد العاطى، هشام محمد، إسلام كانو، محمد عبد العاطى، محمد عبد الرحيم

الهجوم: محمود دياسطي، على حسين.