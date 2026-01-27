مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي

كشفت شبكة SPORT الفرنسية أن الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت، بات ضمن اهتمامات النادي الأهلي، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته الشبكة الفرنسية، فإن إدارة الأهلي تدرس إمكانية إعادة مصطفى محمد إلى الدوري المصري، في ظل الحاجة إلى مهاجم يمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، إلا أن مطالب نادي نانت المالية تمثل عقبة أمام إتمام الصفقة.

وأكد التقرير أن نادي نانت يشترط الحصول على مقابل مادي يزيد عن 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل مهاجمه المصري، وهو ما يجعل المفاوضات معقدة في الوقت الحالي، خاصة مع دراسة الأهلي لعدة بدائل هجومية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مصطفى محمد يحظى باهتمام أكثر من نادٍ، في ظل خبراته الأوروبية ومشاركاته الدولية مع منتخب مصر، ما قد يرفع من سقف المطالب المالية لناديه الفرنسي.

ويبقى ملف تدعيم الهجوم مفتوحًا داخل الأهلي، في انتظار حسم الموقف النهائي من الصفقة، سواء بالدخول في مفاوضات رسمية أو الاتجاه إلى خيارات أخرى خلال سوق الانتقالات.

