مهاب سعيد الأفضل في مباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا لكرة اليد

توج مهاب سعيد، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام نيجيريا، التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ظهر مهاب سعيد بمستوى مميز طوال أحداث اللقاء، وقدم أداءً قويًا وفعّالًا أسهم بشكل كبير في تفوق المنتخب المصري، لينال إشادة المتابعين والجماهير، ويستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره النيجيري بنتيجة 48–22، ليحسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي (قبل النهائي) من البطولة القارية.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في الدور الرئيسي بالفوز على الجزائر، بعدما تأهل إليه متصدرًا لمجموعته في الدور الأول، والتي ضمت منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا، محققًا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية.