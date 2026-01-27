شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر اليوم

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة برنامجه اليوم "الناظر " المذاع عبر فضائية النهار.

برنامج الناظر

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة وحلقة جديدة من برنامج ⁧#الناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة #النهار

ضيف حلقة اليوم

الكابتن / أمير عبد الحميد

المحلل الفني / احمد قيشو".

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الزمالك لم يستقر حتى هذه اللحظة على هوية المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية :"سبق وأشرت إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون أنهى تعاقده مع نادي أم صلال القطري، كما أن راتبه لا يُعد مرتفعًا، ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية دخوله دائرة المرشحين، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها سابقًا مع الزمالك. إلا أن مسؤولًا داخل النادي نفى هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدًا أن اسم كارتيرون غير مطروح وليس ضمن حسابات إدارة الزمالك حاليًا.

وأضاف شوبير أن اسم البرتغالي باولو سيرجيو تردد أيضًا ضمن الأسماء المرشحة، لكن مصدرًا مسؤولًا داخل الزمالك أكد عدم صحة هذه الأنباء، نظرًا لارتباط المدرب بعقد ساري مع نادي الأخدود.

وأكد إلى أن إدارة الزمالك تلقت عددًا كبيرًا من السير الذاتية لمدربين أجانب خلال الفترة الماضية، وتم عقد عدة اجتماعات عبر تقنية “زووم” مع بعضهم، دون الكشف عن أسماء محددة حتى الآن.

واختتم شوبير :" بالتأكيد على أن الزمالك حدد سقف التعاقد مع المدير الفني الجديد عند 40 ألف دولار شهريًا، كما تنتظر الإدارة ما سيقدمه معتمد جمال خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون الحسم النهائي بعد مباراتي المصري في بطولتي الكونفدرالية والدوري، لتقييم النتائج واتخاذ القرار المناسب".