قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر اليوم

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة برنامجه اليوم "الناظر " المذاع عبر فضائية النهار.

برنامج الناظر 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة وحلقة جديدة من برنامج ⁧#الناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة #النهار

ضيف حلقة اليوم 

الكابتن / أمير عبد الحميد

المحلل الفني / احمد قيشو".

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الزمالك لم يستقر حتى هذه اللحظة على هوية المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية :"سبق وأشرت إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون أنهى تعاقده مع نادي أم صلال القطري، كما أن راتبه لا يُعد مرتفعًا، ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية دخوله دائرة المرشحين، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها سابقًا مع الزمالك. إلا أن مسؤولًا داخل النادي نفى هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدًا أن اسم كارتيرون غير مطروح وليس ضمن حسابات إدارة الزمالك حاليًا.

وأضاف شوبير أن اسم البرتغالي باولو سيرجيو تردد أيضًا ضمن الأسماء المرشحة، لكن مصدرًا مسؤولًا داخل الزمالك أكد عدم صحة هذه الأنباء، نظرًا لارتباط المدرب بعقد ساري مع نادي الأخدود.

وأكد إلى أن إدارة الزمالك تلقت عددًا كبيرًا من السير الذاتية لمدربين أجانب خلال الفترة الماضية، وتم عقد عدة اجتماعات عبر تقنية “زووم” مع بعضهم، دون الكشف عن أسماء محددة حتى الآن.

واختتم شوبير :" بالتأكيد على أن الزمالك حدد سقف التعاقد مع المدير الفني الجديد عند 40 ألف دولار شهريًا، كما تنتظر الإدارة ما سيقدمه معتمد جمال خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون الحسم النهائي بعد مباراتي المصري في بطولتي الكونفدرالية والدوري، لتقييم النتائج واتخاذ القرار المناسب".

شوبير أحمد شوبير الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

لتحويلها إلى مركز ثقافي.. نائب محافظ الجيزة تتفقد حديقة باحثة البادية بإمبابة

رئيس جامعة كفر الشيخ

تعرف على أبرز موضوعات ومناقشات مجلس جامعة كفر الشيخ

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة علي معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة على معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6 | شاهد

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد