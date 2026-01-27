تعرف على جدول منافسات كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة كابتن طارق الحسيني عن جدول منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 29 يناير وحتى 1 فبراير المقبل بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ الفعاليات يوم الخميس 29 يناير بمنافسات الشباب تحت 17 سنة في العاشرة صباحا بينما تبدأ منافسات الشابات تحت 17 سنة في الثانية ظهراً من نفس اليوم.

وتقام يوم الجمعة بداية من العاشرة صباحاً منافسات الفردي للناشئين والناشئات تحت 20 سنة والتي ستبدأ من دور المجموعات حتى الأدوار النهائية وتتويج الفائزين.

وتختتم البطولة يوم السبت بمنافسات الفرق والتي ستنطلق في تمام الثامنة والنصف صباحًا.

وكانت مصر قد نجحت في استضافة البطولة العام الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة بصالة نادي النادي، حيث حظيت المنافسات وقتها بإشادات دولية واسعة، في ظل التنظيم المميز ومستوى التجهيزات التي ظهرت بها البطولة.

وأصبحت مصر واحدة من الدول الرائدة في استضافة البطولات الكبرى، خاصة في لعبة السلاح، بعدما باتت محطة أساسية في أجندة الاتحاد الدولي، في ظل استضافتها المستمرة لبطولات كأس العالم لسلاح الشيش للكبار، إلى جانب تنظيمها لبطولات عالمية في مختلف الأسلحة مثل كأس العالم لسلاح السيف.

كما تعكس استضافة هذه البطولة الثقة المتزايدة من الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية المصرية، ودعم الدولة المتواصل لتطوير رياضة السلاح وتوسيع قاعدة الممارسة بين المراحل السنية المختلفة.