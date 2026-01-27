تفاصيل فشل صفقة مهاجم الأهلي.. شرط الاختبار يُنهي المفاوضات في اللحظات الأخيرة

كشفت مصادر مقربة من الصفقة عن تفاصيل فشل النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت المفاوضات قد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال بلال، والد المهاجم محمد محمود لاعب فريق إيلفرسبرج، في تصريحات خاصة، إن انتقال نجله إلى الأهلي لم يكتمل بسبب بعض الشروط التي طرحتها إدارة القلعة الحمراء في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي طلبوا خضوع اللاعب لفترة معايشة واختبار قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأوضح والد اللاعب أن هذا الطلب تسبب في تعقيد الأمور، خاصة أن محمد محمود كان قريبًا من الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لإعلان الصفقة، قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن جميع الأطراف كانت تأمل في حسم الانتقال سريعًا، إلا أن اختلاف وجهات النظر حول آلية التعاقد أدى إلى انهيار الصفقة في النهاية، ليُغلق ملف انتقال المهاجم إلى الأهلي في الوقت الحالي.