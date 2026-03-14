علامات ليلة القدر وفضلها وأفضل الأدعية المستحبة فيها .. تتصدر ليلة القدر اهتمامات المسلمين خلال الأيام الآتية من شهر رمضان المبارك، خاصة مع دخول العشر الأواخر التي تعد أعظم أيام الشهر الكريم وأكثرها فضلًا وبركة، إذ يسعى المسلمون في مختلف أنحاء العالم إلى تحري هذه الليلة المباركة التي وصفها الله عز وجل بأنها خير من ألف شهر.

ويزداد البحث عبر محركات البحث المختلفة حول كيفية معرفة ليلة القدر وما هي علاماتها وفضلها وأفضل الأدعية التي يستحب أن يرددها المسلم فيها، حيث يحرص كثير من الصائمين على اغتنام هذه الليلة العظيمة بالإكثار من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وتحمل ليلة القدر مكانة عظيمة في الإسلام، إذ ارتبطت بنزول القرآن الكريم، كما أنها ليلة تتنزل فيها الملائكة بالخير والرحمة ويعم فيها السلام والطمأنينة حتى طلوع الفجر، وهو ما يجعلها فرصة عظيمة لكل مسلم يسعى للتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة.

فضل ليلة القدر في الإسلام

تتميز ليلة القدر بفضل عظيم ومكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لما تحمله من بركات عظيمة وثواب كبير يفوق عبادة ألف شهر.

ومن أعظم فضائل ليلة القدر أن الله عز وجل يغفر فيها الذنوب لمن يقومها إيمانًا واحتسابًا، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم.

كما أن القرآن الكريم نزل في هذه الليلة المباركة، قال الله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة القدر» وهو ما يعكس عظمة هذه الليلة ومكانتها في الإسلام.

وقد وصفها الله عز وجل أيضًا بأنها ليلة مباركة، حيث قال تعالى «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين» وهي دلالة واضحة على عظيم البركة والخير الذي تحمله هذه الليلة للمؤمنين.

ومن فضائل ليلة القدر كذلك أن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها الأرزاق والآجال للعام الآتي، كما جاء في قوله تعالى «فيها يفرق كل أمر حكيم» أي يكتب فيها ما يكون خلال العام من أمور العباد.

كما أن العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، قال تعالى «ليلة القدر خير من ألف شهر» وهو ما يجعل العمل الصالح فيها مضاعف الأجر والثواب.

وتتنزل الملائكة في هذه الليلة بالرحمة والبركة، كما قال الله تعالى «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» وهي علامة على عظمة هذه الليلة ورفعة قدرها.

وتختتم الآية الكريمة بقول الله تعالى «سلام هي حتى مطلع الفجر» في إشارة إلى أن ليلة القدر ليلة يسودها السلام والطمأنينة حتى طلوع الفجر.

أفضل دعاء يقال في ليلة القدر

يحرص المسلمون في ليلة القدر على الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، طلبًا للمغفرة والرحمة والرزق والهداية، إذ تعد هذه الليلة من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم «إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها» فقال «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني».

ويعد هذا الدعاء من أفضل الأدعية التي يستحب للمسلم أن يرددها في ليلة القدر، لما يتضمنه من طلب العفو والمغفرة من الله عز وجل.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الأدعية، وأن يسأل الله الرحمة والمغفرة والعفو والرزق والهداية وصلاح الحال، وأن يجتهد في الدعاء لنفسه ولأهله وللمسلمين جميعًا.

علامات ليلة القدر التي وردت في الأحاديث

وردت مجموعة من العلامات التي تساعد المسلم على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقد جاءت هذه العلامات في عدد من الأحاديث والآثار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح.

ومن أبرز علامات ليلة القدر أن جوها يكون معتدلًا، فهي ليست حارة ولا باردة، بل يسودها اعتدال في الطقس يشعر معه الإنسان بالراحة والسكينة.

ومن العلامات الآتية أيضًا أن تكون الرياح فيها ساكنة، فلا يشعر الإنسان باضطراب شديد في الجو خلال هذه الليلة.

كما يلاحظ بعض الناس قوة الإضاءة في تلك الليلة، وهي علامة قد لا يشعر بها سكان المدن بسبب كثرة الأضواء الصناعية.

وقد يرى بعض الناس ليلة القدر في المنام، كما حدث مع عدد من السلف الصالح الذين أخبروا برؤيتها في أحلامهم.

ومن العلامات الواردة كذلك أن الشيطان لا يستطيع الخروج فيها حتى طلوع الفجر، وهو ما ينعكس على شعور المؤمن بالسكينة والطمأنينة.

ويشعر كثير من المؤمنين في هذه الليلة بانشراح الصدر والراحة النفسية، كما يجد الإنسان فيها لذة خاصة في القيام والصلاة والذكر.

ومن العلامات المشهورة أيضًا أن الشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر حمراء ضعيفة بلا شعاع، وهي من العلامات التي وردت في عدد من الأحاديث النبوية.

كما ذكر أن هذه الليلة لا ينزل فيها نيزك أو شهاب، وهي علامة من العلامات التي وردت في بعض الآثار.

ومن العلامات التي قد يشعر بها بعض المؤمنين أن الله يوفقهم فيها لدعاء لم يسبق لهم قوله من قبل، فيلهمهم الله كلمات صادقة يرفعون بها أيديهم بالدعاء والتضرع.