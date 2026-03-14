محافظ بورسعيد: إنشاء 50 محلا بسوق التصنيع بعد تطويره لدعم النشاط التجاري

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن خطة تطوير منطقة التصنيع بحي الضواحي تتضمن أيضًا إعادة تطوير سوق التصنيع ورفع كفاءته، وإنشاء نحو 50 محلًا تجاريًا داخل السوق في إطار مخطط متكامل لتطوير المنطقة، بما يسهم في دعم الحركة التجارية وتوفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

إقامة سوق حضاري نموذجي لخدمة أهالي التصنيع

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد مستمرة في تنفيذ خطط تطوير متكاملة بمختلف الأحياء، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد حيث تتواصل أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقتي التصنيع والسلام الجديد بنطاق حي الضواحي، بمتابعة الأستاذ فوزي الوالي رئيس الحي، وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

وتأتي هذه الأعمال استكمالًا للمرحلة الأولى ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة، حيث تشمل الأعمال الجارية بمنطقة التصنيع تنفيذ تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة لرفع كفاءتها وتحسين الشكل الحضاري، إلى جانب صب بلاعات لتصريف مياه الأمطار بما يسهم في رفع كفاءة منظومة البنية التحتية

كما تتضمن الأعمال تنفيذ إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي من خلال تغيير المواسير المتهالكة وتركيب مواسير جديدة تخدم العمارات السكنية، فضلًا عن إزالة مخلفات الحفر الناتجة عن أعمال التطويرو تغيير البلدورات والأرصفة وإعادة رصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة العامة وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية وإظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق.