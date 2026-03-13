ضواحى بورسعيد يواصل تكثيف جهود رفع مخلفات الرتش وتحسين المظهر الحضاري

كثفت الاجهزة التنفيذية بحى ضواحى بورسعيد جهودها تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لإزالة مخلفات الرتش بمنطقة السيد متولي أمام مركز شباب القابوطي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة المناطق السكنية.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد التي أصدرها خلال الجولة الميدانية التي قام بها بالمنطقة أول أمس،

استمرار أعمال إزالة الرتش بمنطقة السيد متولي أمام مركز شباب القابوطي

و شدد محافظ بورسعيد على سرعة رفع تراكمات الرتش والمخلفات، والعمل على استغلال هذه المساحات بشكل حضاري بما يخدم المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال إزالة المخلفات في أسرع وقت ممكن، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار تراكمها مرة أخرى، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها في رفع كفاءة مختلف المناطق، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد.