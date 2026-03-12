شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان حق المواطنين في استخدام الطريق.

كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال شركة النظافة بشكل مستمر، والتأكد من رفع كفاءة منظومة النظافة بكافة الأحياء، من خلال تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين والمناطق السكنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة استعدادًا لعيد الفطر

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، لضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين خلال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة، مع المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة بورسعيد.