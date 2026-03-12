قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة استعدادًا لعيد الفطر
محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة استعدادًا لعيد الفطر
محمد الغزاوى

شدد  اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان حق المواطنين في استخدام الطريق.

كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال شركة النظافة بشكل مستمر، والتأكد من رفع كفاءة منظومة النظافة بكافة الأحياء، من خلال تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين والمناطق السكنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة استعدادًا لعيد الفطر

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، لضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين خلال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة، مع المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد عيد الفطر

