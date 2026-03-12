قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
محافظات

مبادرة بالشباب نقدر.. محافظ بورسعيد يؤكد دعمه الكامل لتمكين الشباب

محافظ بورسعيد يستقبل مبادرة «بالشباب نقدر» لبحث سبل دعم الأنشطة المجتمعية
محافظ بورسعيد يستقبل مبادرة «بالشباب نقدر» لبحث سبل دعم الأنشطة المجتمعية
محمد الغزاوى

استقبل اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفد مبادرة بالشباب نقدر برئاسة الدكتورة سماح الجوهري، وذلك في إطار دعم المبادرات الشبابية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

محافظ بورسعيد يستقبل مبادرة «بالشباب نقدر» لبحث سبل دعم الأنشطة المجتمعية

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الأنشطة والبرامج التي تنفذها المبادرة في مجالات العمل المجتمعي والتطوعي، إلى جانب مناقشة سبل التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ مزيد من المبادرات التي تسهم في دعم المجتمع وخدمة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في دعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المبادرات الشبابية تمثل طاقة إيجابية تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي تبذلها المبادرة في تنفيذ الأنشطة المجتمعية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع.

من جانبها، أعربت الدكتورة سماح الجوهري عن تقديرها لحرص المحافظ على دعم المبادرات الشبابية والاستماع إلى أفكار الشباب، مؤكدة استمرار المبادرة في تنفيذ الأنشطة التي تسهم في خدمة أبناء بورسعيد وتعزيز روح العمل التطوعي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد بالشباب نقدر

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شيخ الأزهر

سُخف لا يليق.. رد حاسم لشيخ الأزهر ضد التضييق على غير المسلمين في مأكلهم بنهار رمضان

الطالب الحسين حسام

بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسين حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

"النابغة" الطالب الأزهري الكفيف يؤم المصلين بالجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. "النابغة" الطالب الأزهري الكفيف يؤم المصلين بالجامع الأزهر

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

