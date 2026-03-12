مبادرة بالشباب نقدر.. محافظ بورسعيد يؤكد دعمه الكامل لتمكين الشباب

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفد مبادرة بالشباب نقدر برئاسة الدكتورة سماح الجوهري، وذلك في إطار دعم المبادرات الشبابية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

محافظ بورسعيد يستقبل مبادرة «بالشباب نقدر» لبحث سبل دعم الأنشطة المجتمعية

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الأنشطة والبرامج التي تنفذها المبادرة في مجالات العمل المجتمعي والتطوعي، إلى جانب مناقشة سبل التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ مزيد من المبادرات التي تسهم في دعم المجتمع وخدمة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في دعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المبادرات الشبابية تمثل طاقة إيجابية تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي تبذلها المبادرة في تنفيذ الأنشطة المجتمعية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع.

من جانبها، أعربت الدكتورة سماح الجوهري عن تقديرها لحرص المحافظ على دعم المبادرات الشبابية والاستماع إلى أفكار الشباب، مؤكدة استمرار المبادرة في تنفيذ الأنشطة التي تسهم في خدمة أبناء بورسعيد وتعزيز روح العمل التطوعي.