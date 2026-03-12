محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة الرتش من مساكن 23 ديسمبر بالزهور.. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال إزالة ورفع تراكمات الرتش من منطقة مساكن 23 ديسمبر بحي الزهور، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف مناطق المحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والعميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على سير العمل وجهود الأجهزة التنفيذية في رفع تراكمات الرتش والمخلفات من المنطقة، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال لضمان إعادة المظهر الحضاري للمنطقة وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة الرتش من منطقة مساكن 23 ديسمبر بحي الزهور

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الجهود واستمرار حملات رفع المخلفات والرتش بشكل دوري من كافة المناطق، مع التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أفضل مستوى من النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين

كما أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة التراكمات والمخلفات بمختلف الأحياء، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين