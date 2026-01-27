زيزو يعزز تقدم الأهلي أمام وداي دجلة بالدوري المصري

أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في شباك وادي دجلة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

وأحرز تريزيجية هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.

تشكيل الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج- إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - تريزيجيه - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، عمر عدلي، أحمد داهش

الوسط: محمد عبد العاطى، هشام محمد، إسلام كانو، محمد عبد العاطى، محمد عبد الرحيم

الهجوم: محمود دياسطي، على حسين.