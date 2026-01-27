يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد فوزًا كاسحًا على نظيره النيجيري بنتيجة 48–22، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن ختام منافسات الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في رواندا.

وقدم الفراعنة عرضًا قويًا وسيطروا على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، بفضل التفوق الفني والبدني، والالتزام الخططي، ليفرض المنتخب المصري إيقاعه وينهي الشوط الأول متقدمًا بفارق مريح، قبل أن يواصل التفوق في الشوط الثاني ويوسّع الفارق حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)، كما حسم صدارة الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، مؤكدًا جدارته كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ويواصل منتخب مصر عروضه القوية في البطولة، في إطار سعيه للحفاظ على اللقب القاري، والتتويج بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي.

ومن المنتظر أن يخوض الفراعنة مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، في طريق البحث عن منصة التتويج وإسعاد الجماهير المصرية.