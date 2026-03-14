تسوق آمن في رمضان.. خبير يكشف أفضل الحلول لتقليل الضغط الاقتصادي

حذر خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، طارق إلياس، من تأثير الأخبار السلبية والأزمات العالمية على الصحة النفسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أن البيئة الأسرية تلعب دوراً مهماً في تقليل التوتر والقلق، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

التأثير النفسي على الأسرة في رمضان

طارق إلياس أوضح خلال لقاءه مع سارة مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأب والأم يجب أن يحافظا على هدوئهما أمام أبنائهما، خاصة في الأوقات العصيبة الناتجة عن متابعة الأخبار السلبية بشكل مفرط.

وأشار إلى أن النموذج الذي يقدمه الوالدان يعد أساسياً في بناء تماسك الأسرة وتجاوز الأوقات الصعبة.

التسوق في رمضان: استراتيجيات لتقليل الضغط الاقتصادي

كما تطرق إلياس إلى الجانب الاقتصادي للأزمات، حيث أوصى باستخدام أساليب ذكية في التسوق لتقليل الضغط المالي، مثل الاعتماد على أسواق الجملة والمجمعات الأهلية لتقليل المصروفات، والتجنب من الشراء العشوائي عبر التطبيقات الرقمية أو باستخدام بطاقات الائتمان.

وأضاف أنه من الضروري اتباع نمط اقتصادي واعٍ خلال رمضان لتجنب الإنفاق الزائد.

نصائح لتقليل الضغط النفسي

أكد طارق إلياس على أهمية الوعي المالي، مشيراً إلى أن الحفاظ على توازن بين تقليل الإنفاق وحياة اجتماعية بسيطة داخل الأسرة يساعد بشكل كبير في تقليل التوتر النفسي.

وذكر أن أسلوب الحياة المعتدل والمخطط يمكن أن يمنح الأسرة شعورًا بالأمان والاستقرار في ظل التحديات الحالية.