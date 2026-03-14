هدوء حذر في بيروت وتصعيد في الجنوب اللبناني.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم غارة على شقة سكنية قرب العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف الثاني على التوالي في منطقة النبعة بعد أن تم استهداف شقة في ذات المبنى يوم أمس، وأن العاصمة تشهد هدوءًا حذرًا خلال هذه الفترة، ربما بسبب الأحوال الجوية التي تشمل أمطارًا غزيرة وانخفاضًا في الرؤية.

وأوضح «سنجاب» أن الجنوب اللبناني شهد غارات جوية من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى محاولات تقدم بري مستمرة نحو بلدة مارون الراس ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن اشتباكات غير مباشرة وقعت بين عناصر حزب الله وقوات الاحتلال، حيث أطلق حزب الله قذائف مدفعية وصواريخ على القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم.

وأفاد المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارًا صباح اليوم، مبررًا الغارات على أنها استهدفت أفرادًا أو فرق إسعاف يزعم استخدامها من قبل حزب الله لنقل عناصره، كما تواصلت الاشتباكات غير المباشرة في مناطق مختلفة ضمن القطاعين الشرقي والأوسط للجنوب اللبناني.

