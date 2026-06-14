وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية



عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع إلخان تولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، لبحث تعزيز جهود التعاون المشترك، ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة.

وذلك في ضوء الزخم المتنامي للعلاقات الثنائية بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأذربيجاني الرئيس إلهام علييف.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره البالغ للشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين مصر وأذربيجان، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك مع وزارة الاقتصاد الأذربيجانية لتبادل الرؤى وصياغة مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية التي تدفع جهود التنمية في البلدين، استغلالاً للإمكانات والقدرات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الخبرات المتراكمة لدى الدولة المصرية في مجال الإصلاح الهيكلي والتنمية الشاملة، وقدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة رؤية وطنية مرنة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات بالرغم من التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المحيطة، فضلاً عن تطبيق آليات رقمية متطورة لقياس معدلات التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشاد الدكتور أحمد رستم بنجاح انعقاد الدورات السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي أسهمت بفاعلية في فتح مسارات جديدة للتعاون على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن الفرصة الحالية مواتية تمامًا للاستفادة من هذه القدرات بما يعود بالنفع المباشر على جهود التنمية ومعدلات نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

من جانبه، أكد السفير إلخان تولوخوف تقدير بلاده البالغ للعلاقات القوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية، وحرص قيادتي البلدين على تطويرها بشكل مستمر لخدمة أولويات المرحلة الحالية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة أذربيجان "باكو"، وزيارة السيد الرئيس إلهام علييف للقاهرة.

وفي هذا السياق، استعرض السفير التطورات الإيجابية الأخيرة وفي مقدمتها تشغيل رحلات طيران مباشرة بين باكو والقاهرة منذ مطلع العام الجاري، بهدف تسهيل حركة التجارة البينية وخدمة مجتمع الأعمال والشركات الاستثمارية، والانتقال بالعلاقات التنموية إلى آفاق اقتصادية أوسع تتجاوز النمط التقليدي.

وأشار تولوخوف إلى الترتيبات الجارية لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بباكو، وكذلك لاستضافة قمة منظمة التعاون الإسلامي المقبلة، والتي ستشهد مناقشة واعتماد مشروعات تنموية واقليمية مشتركة ذات ثقل إقليمي ودولي، مؤكدًا حرص بلاده الشديد على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة والخبرة الواسعة في بناء المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الأخضر.