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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط: التطورات الجيوسياسية المتسارعة تفرض بناء اقتصادات أكثر مرونة..نواب: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • وزير التخطيط:  الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل.
  • برلماني: التحديات الجيوسياسية عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد العالمي
  • برلمانية تطالب بتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة ويستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و يارد مولا – رئيس منظمة التأمين الأفريقية (AIO) ، وعلاء الزهيري، نائب رئيس منظمة التأمين الأفريقية ورئيس اتحاد شركات التأمين في مصر.

وأضاف وزير التخطيط أنه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، تواصل الدولة المصرية تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل.


كما تؤكد الحكومة التزامها الراسخ بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود.

في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير التخطيط، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى التخطيط طويل المدى، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ودعم استقرار الاقتصاد في دل التحولات الحالية.

وأكد مسعود لـ صدى البلد، أن هذه الخطوة تكمن في قدرة الدولة على تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح عضو النواب، أن بناء اقتصاد قوي وتنافسي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز السياسات الاقتصادية التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، أكدت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة ، أصبحت تفرض على مختلف الدول ضرورة إعادة صياغة أولوياتها الاقتصادية وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضحت " فاخر" في تصريح  خاص لموقع " صدى البلد" أن ما تشهده الساحة الدولية من أزمات متتابعة وتقلبات في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتمويل، يستوجب تبني سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية.


وأشارت عضو الشيوخ إلى أن التحديات الجيوسياسية،  أصبحت عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد العالمي، ما يفرض على الدول، مواصلة جهودها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الصمود الاقتصادي وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.


 

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