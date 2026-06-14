قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
من التصالح إلى العدادات الكودية .. «النواب» يُطالب بكشف المُتعثرين وإنهاء معاناة المواطنين
شلل مطار بن جوريون.. الطائرات الأمريكية تكبد إسرائيل خسائر طائلة
«بتبوظى تراث أم أكلثوم».. محمد التاجي ينتقد إحدى المطربات بسبب طريقة ظهورها على المسرح
ترامب في عيد ميلاده الـ80: لست سعيدًا ولا أحب هذا الرقم.. وأشعر بأنني أصغر 50 عاماً
«تليجراف»: بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المُتقدم بعد قرار «ترامب»
ليلة الأرقام القياسية في قمة المغرب والبرازيل.. «حكيمي» يكتب التاريخ و«صيباري» يكسر عقدة العرب و«فينيسيوس» يلحق بـ«رونالدينيو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الذهب: اتفاق السلام بالشرق الأوسط يدعّم انتعاش أسواق المعدن الأصفر.. و«الأونصة» تستهدف 4400 دولار

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن أسواق الذهب العالمية تدخل أسبوعًا حاسمًا يحمل العديد من المتغيرات المؤثرة على حركة الأسعار، في ظل التطورات السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإعلان عن قرب التوقيع النهائي لاتفاق سلام شامل، إلى جانب ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الأسواق العالمية استجابت بشكل إيجابي للتطورات الأخيرة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجوم العسكري على إيران، أعقبه الإعلان عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في المنطقة، وهو ما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين ودفع أسعار الذهب للارتفاع بأكثر من 200 دولار للأوقية، بنسبة تجاوزت 2%، وذلك عقب تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أشهر.

جهود السلام في الشرق الأوسط

وأوضح واصف أن نجاح جهود السلام في الشرق الأوسط، مع استمرار تداول أسعار النفط دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، وعودة الملاحة التجارية بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، من شأنه إعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري على المدى المتوسط، وهو ما سينعكس على حركة الاستثمارات وأسواق السلع المختلفة، وفي مقدمتها الذهب.

وأشار إلى أن الأوقية العالمية تمتلك فرصة قوية لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مستهدفة مستويات قد تصل إلى 4400 دولار للأوقية، مدعومة باستمرار الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف أن السوق المصرية ستتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، حيث من المتوقع أن يتحرك الذهب محليًا في اتجاه صاعد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة مع استمرار ارتباط السوق المحلية بحركة الأوقية العالمية وتطورات الأسواق الدولية.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن المستثمرين يترقبون هذا الأسبوع حدثين رئيسيين سيكون لهما تأثير مباشر على الأسواق؛ أولهما الإعلان الرسمي عن اتفاق السلام في الشرق الأوسط، وثانيهما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعد الأول برئاسة كيفن وارش بعد توليه قيادة البنك المركزي الأمريكي.

ولفت إلى أن الأسواق المالية تضع حاليًا احتمالات تقارب 60% لاتخاذ الفيدرالي الأمريكي موقفًا أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية، بما قد يتضمن إشارات جديدة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب حال تأكيد الاتجاه نحو تحريك الفائدة لمواجهة التضخم الأمريكي، الذي سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.

تشديد السياسة النقدية الأمريكية

وأوضح أن أي تلميحات من جانب الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، بينما قد يؤدي استمرار الحذر أو الإبقاء على السياسة الحالية دون تشدد إضافي إلى دعم موجة الصعود الحالية للمعدن النفيس.

وأكد أن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب الشديد، وأن حركة الذهب خلال الأيام المقبلة ستعتمد بصورة كبيرة على نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي ومستجدات الملف السياسي في الشرق الأوسط، متوقعًا استمرار مستويات مرتفعة من التذبذب في الأسعار حتى اتضاح الرؤية بشأن هذين الملفين.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

جلال الشرقاوي

في ذكراه.. قصة وفاة جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

حفل تأبين للفنان هاني شاكر

حفل تأبين هاني شاكر بمركز الطفل للحضارة والإبداع.. الأربعاء المقبل

إيرادات السينما

إيرادات السينما.. فيلم 7 Dogs يحافظ على الصدارة وأسد محمد رمضان نمبر 5

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد